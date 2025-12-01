Haberler

Sivas Bıçakçılığı: El Yapımı ve Fabrikasyon Bıçaklar Arasındaki Farklar

Sivas'ta bıçakçılık yapan Emre Göçeri, el yapımı Sivas bıçaklarının değerini vurgulayarak, fabrikasyon üretimle olan farkları anlattı. Yoğun çalışma temposunun aile yaşamına etkilerini de paylaşan Göçeri, el işçiliğinin önemini dile getirdi.

Sivas'ta uzun yıllardır bıçakçılık yapan Emre Göçeri, el yapımı Sivas bıçaklarıyla fabrikasyon üretim arasındaki farkları anlatarak, el işçiliğinin önemine dikkat çekti. Göçeri, yoğun mesai nedeniyle eve gece yarısı gittiğini ve kızının yüzünü bile unuttuğunu söyledi.

Sivas'ta asırlardır süregelen bıçakçılık geleneği, günümüzde de ustaların el işçiliğine verdiği önemle yaşatılıyor. Şehrin simgelerinden biri haline gelen el yapımı Sivas bıçağı, yılların birikimi, ustalık ve sabırla üretiliyor. El emeğiyle yapılan bıçakların hem dokusu hem görünüşü hem de kullanım ömrü açısından fabrikasyon bıçaklardan ayrılıyor. Geleneksel yöntemlerle üretilen bıçaklarda çillenme ve paslanma gibi sorunların neredeyse hiç görülmezken, fabrikasyon üretimde bu sorunların daha sık yaşanabiliyor. Sivas'ta yıllardır bıçakçılık yapan usta Emre Göçeri ise el yapımı bıçakların değerine dikkat çekerek, az ve harika ürün çıkarmak için uğraştıklarını söyledi. Ayrıca Göçeri, yoğun mesainden dolayı aile yaşamının da etkilendiğini belirterek, "Eve gece üçte gidiyorum. Kızımın yüzünü unuttum, çünkü sürekli model çıkarmakla uğraşıyoruz" diye konuştu.

"Milim milim yapıyoruz"

Fabrikasyon bıçakların el yapımı bıçakların yerini tutmayacağın söyleyen Emre Göçeri, "Fabrikasyon bıçakların ısı işlemi çok iyi olabiliyor, normal bıçaklarda biz bunları kömür ocağında bırakıyoruz gözden kaçabilir. Fabrikasyon bıçakların bir artısı var ama ağız açımı olarak kesinlikle el yapımı bıçağın yerini tutmaz. El yapımı bıçağın ustası iyiyse her daim fabrikasyon bıçağı geçer. Fabrikasyonda çillenme ve paslanma olabilir ama el yapımında kolay kolay olmaz. Koleksiyonluk tarafta da fabrikasyon bıçak montajlarla çok güzel olmaz, el yapımı bıçaklarda her şey milim milim yapılır. Bizim bıçaklarımız daha iyi kesiyor çünkü yüz yıl önce Sivas'ta ağız açımı nasılsa biz bunu bırakmadık. Fabrikasyon yapan ustalar ne kadar çok çıkarırsam o kadar para kazanırım diyor, biz ise ne kadar az ve harika ürün çıkarabilirsek onu istiyoruz" dedi.

"Eve gidince mutlu oluyoruz"

Sivas bıçağını zanaatla üretmeye çalıştıklarını belirten Göçeri, "El yapımında bir hata olursa geri dönüşü vardır ama fabrikasyonda bir hata olursa geri dönüşü yoktur. Biz burada bir hata olduğunda düzeltebiliyoruz, ustası iyiyse el yapımı ürünler her zaman fabrikasyonlardan daha iyi olur. Son 5 yılda fabrikasyonu yırttık diyebiliriz, ben eve gece üçte gidiyorum kızımın yüzünü unuttum çünkü sürekli model çıkarmakla uğraşıyoruz, Sivas zanaatıyla üretmeye çalışıyoruz. Fabrikasyonda bir günde 800 bıçak üretiliyor, biz el yapımıyla 30 tane yapınca eve mutlu gidiyoruz, bir düşünün hangisi daha kaliteli olur" diye konuştu. - SİVAS

