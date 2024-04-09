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Sinop Türkeli Gemiyanı Mahallesi Camisi'nde Hatimle Teravihe Veda Programı Düzenlendi

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Sinop'un Türkeli ilçesi Gemiyanı Mahallesi Camisi'nde, hatimle teravihin 3. yılında program düzenlendi.

Gemiyanı Mahallesi Camisi'nde Hafız Beytullah Yıldız ve Hafız Muhammet Fatih Kara önderliğinde düzenlenen "Hatimle Teravihe Veda" programı, İmam Hatipler Atilla Şentürk ve Ahmet Er'in sohbet ve konuşmalarıyla başladı.

Hatimle teravih namazı kıldıran din görevlilerine plaket takdim edilmesiyle devam eden programda, Ramazan ayı boyunca düzenli ve sabit bir şekilde kendilerini yalnız bırakmayıp camiye iştirak eden bütün erkek ve kadın cemaate katılım belgesi verildi.

Yapılan sohbet ve konuşmaların ardından program, tatlı ikramı ile son buldu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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