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Sinop'ta yapılan operasyonda dolandırıcılık şüphelileri yakalandı

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Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kamu görevlisi olarak tanıtılarak vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı ve dijital malzemeler, kredi ve banka kartları ile ziynet eşyaları ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan dolandırıcılık operasyonunda şüpheli 4 kişi yakalandı.

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik Sinop'ta ve Samsun'da eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 1'i örgüt yöneticisi olmak üzere 4 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilere ait ikamet, işyeri ve araç aramalarında dijital malzemeler, çok sayıda kredi ve banka kartı ile ziynet eşyaları ele geçirildi. Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Suç ve suçlularla mücadelede kararlıyız. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarma personellerimizi tebrik ediyoruz" denildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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