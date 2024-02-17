Sinop'ta yapılan operasyonda dolandırıcılık şüphelileri yakalandı

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan dolandırıcılık operasyonunda şüpheli 4 kişi yakalandı.

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik Sinop'ta ve Samsun'da eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 1'i örgüt yöneticisi olmak üzere 4 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilere ait ikamet, işyeri ve araç aramalarında dijital malzemeler, çok sayıda kredi ve banka kartı ile ziynet eşyaları ele geçirildi. Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Suç ve suçlularla mücadelede kararlıyız. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarma personellerimizi tebrik ediyoruz" denildi. - SİNOP