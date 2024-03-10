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Sinop'ta Ramazan Karşılama Yürüyüşü Gerçekleştirildi

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Sinop'un Türkeli İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Ramazan Karşılama Yürüyüşü'nde İlçe Kaymakamı, İlçe Müftüsü ve vatandaşlar bir araya geldi.

Sinop'un Türkeli İlçe Müftülüğü tarafından "Ramazan Karşılama Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

İlçede Ramazan ayının karşılanması ve farkındalık oluşturulması amacıyla İlçe Müftülüğü koordinesi ile "Hoş Geldin ya Şehri Ramazan" sloganıyla program icra edildi.

Yürüyüşe İlçe Kaymakamı Safa Kahraman, İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, çok sayıda vatandaş ile çocuklar katıldı.

"Nerede o eski Ramazanlar" diye özlem duyulan maziden, çocuklara bir nebze olsun hatıra bırakmak adına, geleneksel Ramazan kültürünün bir parçası olan Ramazan davulu ve manileri eşliğinde, Hükümet Konağı önünden Merkez Camisi'ne kadar "Ramazan Ayı Karşılama Yürüyüşü" yapıldı.

Yürüyüşün ardından Merkez Camii avlusundaki program, Merkez Camii Müezzin Kayyım-ı Beytullah Yıldız'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Akabinde İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü'nün selamlama konuşmasıyla devam etti. İlçe Müftülüğü 4-6 yaş grubu öğrencilerinin Ramazan manisi, 7-10 yaş grubu öğrencilerin ilahi dinletisi ve Suffe Hafızlık Kız Kuran Kursu öğrencilerinin "İnşirah Duası" konulu oratoryo sunumu ile program son buldu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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