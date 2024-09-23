Sinop'ta Palamut Fiyatları 2.5 Kat Arttı

Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinoplu balıkçı Olcay Karabulut, "Bu deniz işi. Bir kayığın 3 bin, 4 bin kasa balık tutması varken 100- 150 kasa balık tuttuğu zaman tabi ki fiyatlar artıyor. Bunun komisyonu var, boş kutusu var, nakliyesi var. Biz günde 400- 500 kasa palamut satarken şimdi 100 kasa satmaya gerçekten zorlanıyoruz. Müşteri gerçekten zammı bizim yaptığımız sanıyor ama bizlik bir durum yok. Bu komisyon, nakliyeden kaynaklı" dedi.

Sinop'ta geçen hafta tanesi 50 lira olan palamutun fiyatı, bu hafta 120 liraya yükseldi. Sinoplu balıkçılar müşterilerin fiyata tepki verdiğini belirtti. Sinoplu Balıkçı Olcay Karabulut, şöyle konuştu:

"Palamut geçen hafta 50 liraydı. 3 tanesini 100 liraya sattığımız da oldu. Şu anda palamut 120 lira. Trabzon tarafında balıkçılık olduğu için orada da biraz havalar estiğinden dolayı kayıklarımız kısıtlı balık tutuyor. Müşteri fiyata tepki veriyor. Ama onlar balıkçının durumunu bilmiyorlar. Balıkçılık günübirlik iş. Bir anda 120 olur, 150 olur, 35 lira olur. Bu deniz işi. Bir kayığın 3 bin, 4 bin kasa balık tutması varken 100- 150 kasa balık tuttuğu zaman tabi ki fiyatlar artıyor. Bunun komisyonu var, boş kutusu var, nakliyesi var. Biz günde 400- 500 kasa palamut satarken şimdi 100 kasa satmaya gerçekten zorlanıyoruz. Müşteri gerçekten zammı bizim yaptığımız sanıyor ama bizlik bir durum yok. Bu komisyon, nakliyeden kaynaklı. 3 bin, 4 bin kasa balık tutarken 150 kasa balık tuttuğumuzdan kaynaklı. Köpüğün maliyeti bile 70 lira. Fazla balık tutunca fiyatlar aşağı iniyor ama 200- 300 kasa balık tutunca da balığın üstüne fiyat biniyor. Böyle de giderse bu balık 150- 200 lira olur."

"Palamut azaldı, fiyatları 2.5 kat oldu"

Balıkçı İbrahim Coşkunarslan; "Palamut pahalandı. Şumanda palamutun tanesi 120 lira. Bundan 10 gün önce palamutlar 50 liraydı. Palamutlar azaldı fiyatları 2 buçuk katı oldu. Müşteri fiyatlara tepki veriyor tabi. '3 gün önce aldım 50 liraydı, şimdi 120 lira' diyorlar. Bu da bizim işlerimize yansıyor. Boş köpük bile 50 lira. Bunlar hep maliyet. Mazot oldu 45 lira. Bunlar da balığa fiyat olarak biniyor, sonra da vatandaşa" dedi.

Balıkçı Erdoğan Doğan ise; "Sezon açıldığında palamutlar 50-60 liraydı. Şu anda 130 lira. Balık azaldı. Havalar esti, fırtına var. Balık pahalandı. İşlerimiz bu ara biraz düşük" diye konuştu.

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