Sinop'ta Kalkan Balığı Fiyatları Tavan Yaptı

MUSTAFA USTA

Sinop'ta nadir olarak avlanan kalkan balığının kilogramı bin liraya kadar çıktı. Balıkçı İbrahim Gündoğdu, "İstanbul tüccarları alıyor, İstanbul'daki lokantalar alıyor. Vatandaşın durumu zaten belli. Vatandaşlar alamaz, zorlanır almak için" dedi. Balıkçı tezgahına gelen Turan Mızrak ise, "Pahalı, biz alamayız. Bu hayat pahalılığında ona para verene kadar yemek için başka şeyler alırız" diye konuştu.

Sinop açıklarında avlanan 2-5 kiloluk kalkan balıkları kilogramı bin liradan satışa sunuldu. Vatandaşlar kalkan balığını alma güçlerinin olmadığını söylerken balıkçı İbrahim Gündoğdu ise kalkanı İstanbul'daki lokantaların aldığını ifade etti.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu şunları söyledi:

"Kalkanlarımız 1 buçuk kilogram ile 5 kilogram civarı arasında değişiyor. Değişik kilogramlarda, gramajlarda balıklarımız var. Sezonumuz daha yeni başlıyor. Bundan sonra sanıyorum ki sürekli olur. Bu ara fiyatlar yüksek ama ilerleyen zamanlarda düşebilir. Kalkan balıklarının kilogram fiyatları bin lira. İlerleyen günlerde fiyatların düşeceğini tahmin ediyoruz. En büyük kalkan balığı 4 buçuk kilogram civarında. Fiyatı 4 bin 500 lira civarında. Lokantalar alıp dilim dilim satıyor. İstanbul tüccarları alıyor, İstanbul'daki lokantalar alıyor. Vatandaşın durumu zaten belli. Vatandaşlar alamaz, zorlanır almak için. Parası olan da alır."

"BİZİ ANCAK 40 LİRALIK BALIKLAR KURTARIR"

Balıkçı tezgahına gelen Turan Mızrak ise, "Pahalı, biz alamayız. Bu hayat pahalılığında ona para verene kadar yemek için başka şeyler alırız. Çok zengin olan belki alır. Biz alamayız. Bizi ancak 40 liralık balıklar kurtarır. Başka bir şey alamayız" dedi.