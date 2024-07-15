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Sinop'ta berberler hayat pahalılığından şikayetçi

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Sinop'ta berberler, hayat pahalılığı nedeniyle kazandıkları paranın yeterli olmadığını belirtiyor. Elektrik ve kira zamlarıyla birlikte masraflarının arttığını söyleyen berberler, müşterilerin anlayışlı olduğunu ancak emeklerinin karşılığını tam olarak alamadıklarını ifade ediyor.

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinoplu Berber Resul Özel, "Bir araç yıkama 300 liraya mal olmuş. Bir araç yıkama 5 gün yeterli olur ama bir tıraş 1 ay boyunca yeterli olur. Haliyle bizim de kendi sosyal giderlerimiz var. Malum yüzde 38 elektriğe zam geldi. Dükkan sahipleri de kendi ihtiyaçları doğrultusunda kiramıza yüzde 100 zam yaptı" dedi.

Sinop'ta berber sektöründe hizmet veren esnaf, hayat pahalılığı karşısında kazandıkları paranın yeterli olmadığını belirtti. Resul Özel, şöyle konuştu:

"Kendi masraflarımız, envanter giderlerimiz hali hazırda aynı sabit fiyatta kaldılar ama hayat mücadelesi ve yaşantısı marketlerde yaptığımız alışverişte yaptığımız işin karşılığında bedelini alamadığımızı söylemek isterim. Kendi envanterlerimizi bir yıl kullanabiliriz ama hayat şartları ve mücadelesi, yapmış olduğumuz işin karşılığını yüzdeye vurduğumuz zaman aldığımız para alışverişlerimizde yüzde 200 kat artmıştır. Bazı müşterilerimizle sıkıntılar yaşıyoruz. Bazı müşteriler 'yapmış olduğunuz işlem sadece el emeği, neden bu kadar para alıyorsunuz' diyorlar. Her ne kadar el emeği çalışsak da hayat giderlerimiz elektriğimiz, suyumuz, doğal gazımız, yaptığımız market alışverişleri kazancımızın yeterli olduğunu düşünmediğini söylerim. Bazı müşterilerimiz ve arkadaşlarımız bize kızabilir ama en basit örneği bir araç yıkama 300 liraya mal olmuş. Bir araç yıkama 5 gün yeterli olur ama bir tıraş 1 ay boyunca yeterli olur. Haliyle bizim de kendi sosyal giderlerimiz var. Malum yüzde 38 elektriğe zam geldi. Dükkan sahipleri de kendi ihtiyaçları doğrultusunda kiramıza yüzde 100 zam yaptı. Burada yaklaşık 12 kişiye ekmek yediriyoruz. Biz de kendi ekonomik giderlerimizi düşünerek müşterilerimizden bunu lanse etmek zorundayız.

"10 bin lira engelli maaşım yetmediği için bu dükkanı işletiyorum"

Pandemi sürecinde meslektaşlarımızın tamamı dükkanı kapattı. Hala meslektaşlarımızdan iflas eşiğine gelen var. Hatta, Sinop'ta bir meslektaşımız kaportacıda elindeki makas, makine, tarak ile yakalandı ve ceza kesildi. Ben o dönem iflas ettim. İflas ettiğimden dolayı maddi sıkıntılar neticesinde kalp krizi geçirdim. Kendimi hayatta tutmak için elimizde çanta ile kapı kapı bodrumda ve bahçede dahi tıraş yaptığımı biliyorum. Çünkü, hayat çok zordu. Hükümet 'Avrupa bizi kıskanıyor' dediğinde İngiltere, Belçika, Almanya ki meslektaş arkadaşlarıma telefon açtım. Beni kıskanıyorsunuz dediğimde benim kıskanılmadığımı onların sayesinde öğrenmiş oldum. Ayrıca, burayı açarken de büyük krediler çekerek memleketime hizmet etmek için Sinop Üniversitesi Kampüsü'nün içerisine bir iş yeri açtım. Sinop'un KYK yurdu içerisine bir iş yeri daha açarak istihdam sağladım. Yaklaşık 17'ye yakın çalışanım vardı. Bu çalışan arkadaşlar memleketin dışından geldiği için 5 çalışanım maaşı, sigortası, ev masrafları derken çok fazla paralar harcamaya başladım. Aynı zamanda kredilerimi ödüyordum. Malum, ülkemizde deprem oldu. Üniversiteler kapandı ve ben 5 işçime çıkış vermek zorunda kaldım. Haliyle, çektiğim kredileri ödeyemediğimden dolayı ikinci kez bir kalp krizi daha geçirdim. Ayrıca, benim engelli kimlik kartım var. Bu kimlik kartına sahip olup yatalak olan hastalarımız var. 10 bin lira engelli maaşı alıyorum ve yetinemediğim için çalışmak zorundayım. Çalışamayan insanlar için ben bu ülkenin vatandaşı olarak onların haline acıyorum devletten de bu engelli maaş alan insanlara da yardım bekliyorum."

"Emeğimizin karşılığını tam olarak alamıyoruz"

Berber Burak Eğilmez ise "Yaptığımız iş dolayısıyla, yaptığımız sanat dolayısıyla ekonomik durumumdan çok da memnun değilim. Emeğimizin karşılığını tam olarak alamıyoruz. Çünkü, müşteri bizi burada sabah 8'de de akşam 11'de de istiyor. Yoğun çalışma saatlerimiz var. Ama bunun karşılığını aldığımızı düşünmüyorum. Müşteriler haklı olarak tepki gösteriyorlar ama bizim de sadece dükkan masrafı olarak düşünmeyelim. Dışarıda harcadığımız market alışverişi, evimizin elektriği, doğal gazı, suyu bunlar bizi çok etkiliyor. Orada artış olup bizim fiyatlarımız da sabitlik olursa bizi çok etkiliyor. Bu konuda problemlerimiz var. Müşteri de bir yerde anlayışla karşılıyor. Çünkü, onlar da biliyor ülkemizin ekonomik sorunlarını" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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