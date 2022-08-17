Sinop haberi | Sinop'ta Otomobil, Evin Bahçesine Uçtu: 1 Ölü, 3 Yaralı
Yerel Haberler
Gelen Sinop haberlerine göre Sinop’ta bir otomobil kontrolünü kaybederek bir evin bahçesine uçtu. Aracın içindeki bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı.
MUSTAFA USTA
Sinop'ta bir otomobil kontrolünü kaybederek bir evin bahçesine uçtu. Aracın içindeki bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 17.15 sıralarında, Sinop'un Korucuk Mahallesi, Kiraztepe mevkiinde meydana geldi. 34 ND 7443 plakalı otomobil sürücüsü Hatice Altay virajı alamadı, önce durağın yanındaki minibüse çarptı, ardından durağa çarparak arkasındaki evin bahçesine uçtu. Yan yatan otomobilde şoför ile E. A.(16) ve Ş. A.(23) yaralandı, 91 yaşındaki Asiye Kocadağ ise sıkıştığı aracın içinde hayatını kaybetti. Yaralılar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.