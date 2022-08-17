Sinop haberi | Sinop'ta Otomobil, Evin Bahçesine Uçtu: 1 Ölü, 3 Yaralı Yerel Haberler Gelen Sinop haberlerine göre Sinop’ta bir otomobil kontrolünü kaybederek bir evin bahçesine uçtu. Aracın içindeki bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı. MUSTAFA USTA Sinop'ta bir otomobil kontrolünü kaybederek bir evin bahçesine uçtu. Aracın içindeki bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı. Kaza, dün saat 17.15 sıralarında, Sinop'un Korucuk Mahallesi, Kiraztepe mevkiinde meydana geldi. 34 ND 7443 plakalı otomobil sürücüsü Hatice Altay virajı alamadı, önce durağın yanındaki minibüse çarptı, ardından durağa çarparak arkasındaki evin bahçesine uçtu. Yan yatan otomobilde şoför ile E. A.(16) ve Ş. A.(23) yaralandı, 91 yaşındaki Asiye Kocadağ ise sıkıştığı aracın içinde hayatını kaybetti. Yaralılar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ANKA / Yerel Sinop Yerel Haberler

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