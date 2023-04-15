Simavlı hayırsever vatandaştan deprem bölgesine 12 bin TL bağış

Kütahya'nın Simav ilçesinde ismi açıklanmayan hayırsever bir vatandaş deprem bölgesine 12 bin TL bağışta bulundu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde ismi açıklanmayan hayırsever bir vatandaş deprem bölgesine 12 bin TL bağışta bulundu.

Konuyla ilgili Simav İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada," Değirmenciler Mahallesi İmam Hatibi Yasin ipek, ismini vermek istemeyen cami cemaati adına depremzede mağdurları için TDV aracılığıyla 12 bin TL bağış yaptı.

Hayırsever vatandaşımız, "Bizlerin burada ihtiyaç sahiplerine sahip çıkacak komşularımız akrabalarımız var, ama depremzede kardeşlerimizin ne komşusu ne akrabası kaldı. Bugün depremzede kardeşlerimizin, komşusu, akrabası ve yakını olma vaktidir" diyerek 12 bin TL bağış yaptı" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA