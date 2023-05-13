Simav'da geleneksel çevre hatminde 30 hafız görev aldı

Simav İlçe Müftülüğü ve Simav Belediyesinin işbirliği ile gerçekleştirilen geleneksel çevre hatminde 30 hafızın görev aldığı bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada," Yaklaşık 30 kilometre olan Simav ilçesinin çevresinin 30 hafız tarafından her kilometreye bir hafız bırakılıp ve kendine verilen bir cüzü okuyarak yürüyüp ilçenin etrafı tamamen dolaşılacak şekilde Kur'an-ı Kerim hatmedilerek yapılan geleneksel çevre hatmi uzun yıllardır devam etmektedir. İlçemizin belalardan, afetlerden, musibetlerden korunması umularak yapılan çevre hatminde bu yıl İl Müftümüz Hüseyin Demirtaş, İlçe Müftümüz Hasan Serçe, Hafız öğrencilerimiz, Hafız Kur'an Kursu öğreticilerimiz, Hafız din görevlilerimizden oluşan 30 hafızımız görev aldı. Yüce Mevla'mız okunan hatim hürmetine ilçemizi ve vatandaşlarımızı her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden, afetlerden ve sayamadığımız diğer musibetlerden muhafaza eylesin" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA