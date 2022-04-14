Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, muhtarlarla iftarda bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, muhtarlarla iftarda bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, muhtarlarla iftarda bir araya geldi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, iftar programında muhtarlarla bir araya geldi.

SİİRT (İHA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, iftar programında muhtarlarla bir araya geldi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi ev sahipliğinde Millet Bahçesi'nde düzenlenen iftar yemeğinde mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Muhtarlar ile bir süre sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, muhtarların sorun, talep ve şikayetlerini dinledi.

Muhtarların ramazan-ı şeriflerini kutlayan Vali Hacıbektaşoğlu, iftar vesilesiyle muhtarlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iftar programına katılan muhtarlara teşekkür etti.

İftar programında söz alan muhtarlar ise, bu güne kadar mahallelerine verilen hizmet ve desteklerinden dolayı Vali/Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'na teşekkür etti.

İftar programı, çekilen hatıra fotoğraf ile sona erdi. - SİİRT

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, muhtarlarla iftarda bir araya geldi

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, muhtarlarla iftarda bir araya geldi

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, muhtarlarla iftarda bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi, İftar, Siirt, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title