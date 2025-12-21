Haberler

Yarım kiloluk dev tost, 600 liraya satılıyor

Yarım kiloluk dev tost, 600 liraya satılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'te 17 yıldır tost dükkanı işleten Fatih Sarıkaya, yoğun talep gören 'şefin tavsiyesi' adlı özel tostu 600 liradan satışa sunuyor. Dükkanında müze de bulunduran Sarıkaya, tarihe merakını da yansıtıyor.

Siirt'te 17 yıl önce tost dükkanı açan 48 yaşındaki Fatih Sarıkaya, birçok tost çeşidini 150 liradan satarken, full karışık olan ve yarım kiloyu geçen tostu 600 liradan satıyor.

Adıyaman'dan 17 yıl önce ailesiyle Siirt'te gelen 48 yaşındaki Fatih Sarıkaya, burada tost dükkanı açtı. Birçok tost çeşidi yapan Sarıkaya, "şefin tavsiyesi" dediği ve içine pastırmadan sucuğa, eski kaşardan kavurmaya kadar birçok ürün koyduğu tostu 650 gramı buluyor. Sarıkaya, müşterileri tarafından yoğun talep gören tostu 600 liradan satıyor. Fatih Sarıkaya, 17 yıldır Siirt'te olduğunu, çiğköfte ve tost üzerine bir kuruluş gerçekleştirdiklerini söyledi. 17 yıldır da burada hizmet verdiğini belirten Sarıkaya, "600 liralık tostumuz özel, şefin tavsiyesi dediğimiz tost. Pastırması, sucuğu, kaşarı, eski kaşar, yeni kaşarı, ezine peyniri, yumurtası, kavurması, dolu dolu 650 grama yakın bir ağırlığı var. Gayet tercih edilen bir tost. Yoğun talep görüyor. Fiyattan dolayı belki tepki görülür ama öyle bir şey yok. Yenildiği zaman gerçekten diyor ki buna tost demeyin bunun adı tost değil. Bu, çok farklı bir şey. Biz de buna tost demiyoruz, şefin tavsiyesi diyoruz" dedi.

En düşük tostun 150 lira olduğunu aktaran Sarıkaya, "Her bütçeye uygun tostumuz var. Bir kişi rahatlıkla doyabiliyor, gün boyu devam ediyor o toklukla. Beni farklı yapan nostalji köşemdir. Tarihten gelen bir merak, çok eskileri severim. Babayla beraber 2008 yılında başladık. Farklı bir sektördeydim. İşimiz rast gitmedi. Rabbim dedi dal değiştirin. Rızkınız öbür taraftadır, farklı bir yerdedir. Biz de işimiz rast gitmedi o yüzden farklı bir sektöre atıldık. Biz buraya geldiğimiz zaman ne tostçu ne çiğköfteci yok. İlk açan biziz. Siirt'in ilk çiğköfte salonu açan benim. Tostlar da dana sucuk özel yapım. Kayseri'de yaptırıyoruz. Dana sucuk ama dananın hepsi değil. Sırt eti, antrikot dediğimiz sucuklar kullanılıyor. Çok şükür müşteri potansiyelimiz var" diye konuştu.

Dükkanında müzesi olduğunu dile getiren Sarıkaya, "Bir müzeye gittiğiniz zaman el atamıyorsunuz. Ben de buraya bu kadar önem veriyorum. Bunlar benim için çok değerli. Buraya gelen müşterilerimiz tost yemeye ve ayrıca da açık hava müzesini ziyarete geliyorlar. Video, fotoğraflar çekenler oluyor. Burada 100-300 yıllık malzemeler var" şeklinde konuştu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
AK Partili Ensarioğlu, Bakan Fidan'ın Suriye sözlerini sert şekilde eleştirdi

"Ya görevi bırakır ya da görevden alınır"
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş'a 2. soruşturma izni! CHP'den jet tepki geldi

Mansur Yavaş'a bir soruşturma izni daha
Bankalardaki döviz mevduat hesaplarında 4 yıl sonra bir ilk

Merkez açıkladı! Dövizde yıllar sonra bir ilk yaşanıyor
Savcılık ifadesinde ortaya çıktı! Saran'a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu

Saran'ın ifadesinde çarpıcı detay: Bana gelirken ot getirmeyi unutma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Mide bulandıran iddiaya meydan dayağı! O anlar kamerada

Mide bulandıran iddiaya meydan dayağı! O anlar kamerada
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
Bakan Güler sürpriz çalışmayı duyurdu: Askerlikte devrim gibi yenilik

Askerlikte devrim gibi yenilik
Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu

Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki kadın, tren altında kalarak hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk, trenin altında kalarak hayatını kaybetti
Bugün İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanıyor

Bugün İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır'dan Özgür Özel'e ağır gönderme

CHP'den istifa eden vekilden Özel'e ağır gönderme! Lanet okudu
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
title