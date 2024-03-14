Üye Girişi
Haberler

Siirt'te 40 yıldır teneke ve soba yapıyor

Güncelleme:

Siirt'te 19 yaşında çırak olarak girdiği dükkanı devralan Nusret Kılıçvuran, 3 metrekarelik dükkanda 40 yıldır teneke ve soba yapıyor. Eskiden rağbet gören tenekeciliğin günümüzde azaldığını belirten Kılıçvuran, bu dükkanda 3 çocuğunu okuttuğunu söyledi.

Siirt'te 19 yaşında çırak olarak girdiği dükkanı devralan Nusret Kılıçvuran, 3 metrekarelik dükkanda 40 yıldır teneke ve soba yapıyor.

Teneke ve sobacılık işini ustasından devraldığı dükkanda 40 yıldır yapan 59 yaşındaki Nusret Kılıçvuran, 3 metrekarelik dükkanda çırak olarak başladığı ve unutulmaya başlayan tenekeciliği devam ettirerek mesleğini sürdürüyor. Eskiden soba, banyo sobası, ateş sobası, ibrik ve testi yaptıklarını belirten Kılıçvuran, eskisi gibi rağbet olmadığını ve mesleğin yavaş yavaş tükendiğini söyledi. Bu dükkanda sayesinde 3 çocuk okuttuğunu ifade eden Kılıçvuran, "Allah'a şükür biri doktor oldu, biri mühendis oldu. Bu şekilde geçinip gidiyoruz. Çırak zaten yok. Bu dükkan 60-65 yıllıktır. Ustamın yanında çalıştım, zanaat öğrendim. Bu seviyeye geldim" dedi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Siirt Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Baki Bayrak kimdir? MHP Kayseri Sarız Belediye Başkan Adayı Baki Bayrak kaç yaşında, nereli? Abdullah Torun kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Yüreğir Belediye Başkan adayı Abdullah Torun kaç yaşında, nereli? Cevdet Şen kimdir? Memleket Partisi Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı Cevdet Şen kaç yaşında, nereli? Kemal Atabey kimdir? AK Parti Diyarbakır- Ergani Belediye Başkan adayı Kemal Atabey kaç yaşında, nereli? Yasin Solak kimdir? Zafer Partisi Denizli Çameli Belediye Başkan Adayı Yasin Solak kaç yaşında, nereli? Bekir Ayyıldırım kimdir? MHP Kayseri Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı Bekir Ayyıldırım kaç yaşında, nereli? Fırat Seydaoğlu kimdir? AK Parti Diyarbakır- Eğil Belediye Başkan adayı Fırat Seydaoğlu kaç yaşında, nereli? Tuğran Savran kimdir? Zafer Partisi Denizli Çal Belediye Başkan Adayı Tuğran Savran kaç yaşında, nereli? Orhan Hayri Şener kimdir? Memleket Partisi Bursa Orhangazi Belediye Başkan Adayı Orhan Hayri Şener kaç yaşında, nereli? Menduh Uzunluoğlu kimdir? MHP Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu kaç yaşında, nereli? Ali Rıza Fırat kimdir? AK Parti Diyarbakır- Kayapınar Belediye Başkan adayı Ali Rıza Fırat kaç yaşında, nereli? Vehbi Ertürk kimdir? Zafer Partisi Denizli Buldan Belediye Başkan Adayı Vehbi Ertürk kaç yaşında, nereli? Enver Çelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Yumurtalık Belediye Başkan adayı Enver Çelik kaç yaşında, nereli? Muhammed Asena kimdir? AK Parti Diyarbakır- Yenişehir Belediye Başkan adayı Muhammed Asena kaç yaşında, nereli? Serdar Türken kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Tufanbeyli Belediye Başkan adayı Serdar Türken kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title