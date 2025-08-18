SHG Airshow 2025: Havacılık Tutkunları İçin Tarihi Bir Etkinlik

Dünyanın dört bir yanından havacılık tutkunları 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde 10. kez seyirciyle buluşacak. Avrupa'nın en gelişmiş savaş uçağı Eurofighter Typhoon'dan, Vecihi XIV'n gökyüzüne dönüşüne kadar SHG Airshow 2025 kapılarını gökyüzü tutkunlarına açacak.

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından her yıl Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde uluslararası boyutta düzenlenen "Sivrihisar Hava Gösterileri" / "SHG Airshow", her yaştan havacılık sevdalısını bir araya getiriyor. İlk kez 2015 yılında düzenlenen ve çok ilgi çeken organizasyon, her yıl daha da büyüyerek uluslararası alanda adını duyurdu. Sivil havacılık tarihimizin önemli organizasyonlarından biri olan etkinlik, Uluslararası Hava Gösterileri'nin bulunduğu beynelmilel takvimlerde de "SHG Airshows" adıyla yer alma başarısını elde etmiş durumda. Bu yılın etkinliği, akrobasi uçuşlarından jet geçişlerine, tarihi uçakların dinamik sunumlarından helikopter gösterilerine ve yer aktivitelerine uzanan zengin içerik kurgusuyla, yalnızca bir gösteri deneyimi sunmakla kalmayıp aynı zamanda havacılığın kültürel mirasını güncel teknolojilerle buluşturan bir platform niteliği taşıyor. 2 gün boyunca gökyüzünü adranaline boğacak olan organizasyonda, havacılık tutkunlarının gönlünü fethedecek pek çok etkinlik gerçekleştirilecek.

Türkiye'de bir ilk: Typhoon Jet Gösteri Takımı SHG Airshow 2025'te

Türkiye havacılık tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olacak. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (Royal AirForce – RAF) bağlı Typhoon Jet Gösteri Takımı, Avrupa'nın en gelişmiş savaş uçaklarından biri olan EurofighterTyphoon ile ilk kez bir hava gösterisine katılıyor. İngiliz Ekip, FGR.4 tipi Eurofighter Jet uçağıyla yüksek performanslı ve etkileyici akrobasi hareketleri ile izleyicilere unutulmaz bir hava gösterisi sunacak. 2025 sezonu boyunca RAF Typhoon Gösteri Takımı, İngiltere dışında sadece üç gösteriye katılacak olup üç gösteriden biri de Türkiye'deki "SHG Airshow" olacak. Bu durum, hem Sivrihisar Hava Gösterileri'nin uluslararası itibarı, hem de Türkiye'nin Havacılık dünyasındaki yükselen prestiji açısından büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor. Türkiye semalarında ilk kez gerçekleşecek olan bu gösteri uçuşu, havacılık tutkunları ve tüm izleyiciler için tarihi bir deneyim olacak.

Türkiye'nin ilk sertifikalı uçağı "VECİHİ 14 (XIV)" ilk kez SHG Airshow 2025'te

Türkiye'nin "İlk Sertifikalı Uçağı" Vecihi XIV (14) replikası, M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi ile Sivrihisar Havacılık Kulübü'nün ortak çalışmaları sonucu 90 yıl sonra yine göklerde olacak. Büyük Türk Havacısı Vecihi Hürkuş tarafından, 1930'da tasarlanıp imal edilen ve "İlk Sertifikalı Uçağı" olarak tarihe geçen VECİHİ XIV (14) tipi tayyarenin replikası ilk kez SHG Airshow ile Türkiye semalarında olacak. Organizasyon kapsamında ayrıca Avrupa'nın uçabilir durumdaki tek MiG-15bis uçağı, Vietnam gazisi U-H1 helikopteri, Boing Stearman çift kanatlı tayyareler, P-51 Mustang, T-6 Texan, T-28 B Troyan ve Spitfire Mk 9 gibi tarihi uçakları da meraklılarıyla buluşacak. Türk Silahlı Kuvvetleri Paraşüt Takımı, Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SoloTürk (F-16) ve Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in "Yeni Menekşe" adlı akrobasi uçağı performanslarıyla izleyicilere nefes kesen anlar yaşatacak.

Bu yıl 10. Düzenlenecek olan SHG Airshow'un Türkiye'nin tanıtımına da büyük katkı sağladığını dile getiren SHG Airshow Direktörü Senan Öztürk şunları söyledi: "Sivrihisar Hava Gösterileri, kuruluşundan bu yana, ülkemizde sportif ve genel havacılığın gelişimine katkı sunmayı, genç kuşaklara ilham vermeyi ve tarihi uçakların yaşayan mirasını geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlıyor. Onuncu yılı vesilesiyle kurgulanan bu özel program, havacılık meraklılarının beklentilerini karşılamanın ötesinde, alanın tamamına yayılan deneyim odaklı yaklaşımıyla yeni ziyaretçilere de güçlü bir deneyim sunacak."

