Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı

Yemen'deki İran destekli Husilerin ticari gemilere yönelik saldırıları devam ederken, bir şirket daha Kızıldeniz üzerinden yaptığı sevkiyatları askıya aldı. Konuya aşina kaynaklara dayandırılan haberlerde, petrol şirketi Shell'in saldırılar nedeniyle Kızıldeniz üzerinden yapılan tüm sevkiyatları süresiz olarak askıya aldığı belirtildi.

Haberlerde, Shell'in söz konusu kararı, gemilerine düzenlenecek bir saldırının bölgede büyük bir petrol sızıntısına neden olabileceği ve gemi mürettebatının güvenliğini sağlamak için aldığı aktarıldı.

GEÇTİĞİMİZ AY BP DE SEVKİYATLARI DURDURMUŞTU

Geçtiğimiz ay İngiliz petrol şirketi BP de saldırılar nedeniyle Kızıldeniz'den yaptığı tüm sevkiyatları geçici olarak durdurma kararı almıştı.

KIZILDENİZ'DE NELER OLUYOR?

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu söyledikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.