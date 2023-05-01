Sezonun kapanmasıyla balıkçı esnafı meyve ticaretine yöneldi

Eskişehir'de balıkçılık yapan esnaf, sezonun kapanmasıyla birlikte kazançlarının düşmemesi amacıyla meyve satışına yöneldi.

Balıkların çoğalması amacıyla 15 Nisan'da denizlerde av yasağı başladı. Balıkçılar ise vatandaşların balık ihtiyacını karşılamak için denize küçük kayıklar ile açılsa da büyük tekneler kadar balık çıkartamıyor. Buna bağlı olarak balık çeşidi azalırken esnafın da satışları düşüyor. Yılın büyük bölümü balıkçılık yapan esnaf ise sezon dışı zamanda kendilerine gelir sağlayabilmek için balık tezhahlarında meyve çeşitlerine yer verdi. İlerleyen günlerde balık çeşitlerin bollaşmasını bekleyen esnaflar, av yasağı kalkana kadar meyve satışlarına devam edileceğini belirtti.

"Tüm tezgahlarımızı balığa ayırmayacağız, meyve satışımız devam edecek"

Eskişehir'de balıkçılık yapan Erkan Arslanbenzer, küçük teknelerin tadilatının bitmediğini ve havanın rüzgarlı olması sebebiyle istenilen etkinin oluşmadığını söyledi. İlerleyen günlerde balık çeşitlerinin artacağını ancak yine de tezgahın bir bölümünde meyve satışına devam edeceklerini ifade eden Arslanbenzer, "Kendimizi garantiye almak istediğimiz için tezgahımızın bir tarafını meyveye ayırdık, bir tarafını da balığa. Balık sezonu bittiği için büyük tekneler çekildi. Şimdi 20 metrenin altındaki ufak tekneler devreye girdi ancak hem tadilatları bitmediği için hem de hava rüzgarlı olduğu için tam anlamıyla açılamadılar. Ayrıca küçük tekneler biraz daha az balık tuttuğu için ister istemez kısıtlı oluyor, kış gibi bol olmuyor. Çeşitlerimiz şimdilik az ancak ilerleyen günlerde artmasını bekliyoruz. Balık tezgahımız daha da bollaşacak, bu sene geçen seneye göre daha fazla balık olacağına eminim. Ancak yine de tüm tezgahlarımızı balığa ayırmayacağız, meyve satışımız devam edecek" dedi. - ESKİŞEHİR