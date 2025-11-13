Haberler

Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas OSB Yatırımlarıyla Hayvancılık Merkezine Dönüşüyor

Güncelleme:
Muğla'da Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, hayvancılık ve tarım temelli sanayi yatırımları ile bölgenin hayvancılık merkezi olma yolunda ilerliyor. Vali Dr. İdris Akbıyık, yapılan toplantıda projelerin hızlandırılması talimatını verdi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın katıldığı toplantıda Seydikemer'in hayvancılık ve tarım temelli sanayi yatırımlarına öncülük edeceği vurguladı.

Antalya, Burdur, Muğla ve Denizli'nin kesişim noktasında, Kırsal Çobanisa Mahallesi mevkiinde bin 150 dekar alan üzerine kurulan Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB), bölgenin hayvancılık merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Seydikemer TDİOSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili kurum temsilcileri ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda, Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas OSB Bölge Müdürü Tayyar Şaşmaz tarafından yapılan sunumda bölgede yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında detaylı bilgiler verildi.

Bölgenin hayvancılık ve tarım temelli sanayi yatırımlarına öncülük edeceği vurgulanan toplantıda, yapılan değerlendirmelerin ardından Vali Dr. İdris Akbıyık, çalışmaların hızlandırılması yönünde talimat verdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
