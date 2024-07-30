Sendika aidatları işçilerin yükü haline geldi

Türk İş Konfederasyonuna bağlı Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Sağlık Bakanlığı Erzurum Koordinatör Başkanı Yakup Karaoğlu, sendika aidatları kesintisi hakkında bir açıklamada yaptı.

İşçi maşlarından yapılan sendika aidatı kesiminin mevcut ekonomik şartlarda giderek daha ağır bir yük haline geldiğini belirten Türk İş Konfederasyonuna bağlı Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Sağlık Bakanlığı Erzurum Koordinatör Başkanı Yakup Karaoğlu, "İşçi Sendikaları ve bilhassa kamuda hizmet veren emekçilerden kesilen sendika aidatları bugün itibariyle güncel işçinin alın terinden yapılmaktadır. Bu kesinti işçinin bir günlük yevmiyesine yani en az 1200 TL'ye denk gelmektedir." dedi.

Sendika aidatları için yapılan bu kesintinin eğitim aidatı olarak geri ödenerek işçiye destek olunabileceğinin altını çizen Karaoğlu, "Bu kesinti ya memurlardaki gibi maaştan bağımsız olarak iş veren tarafından karşılanmalı ya da Türk İş Konfederasyonu Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası'nın yaptığı gibi sözleşme sürecinde yani 24 aylık dönemde yüzde 30'u işçiye emekçiye eğitim yardımı olarak iade edilmelidir. Bu yöntem Atatürk Üniversitesi Hastanesinde, Türk İş Konfederasyonu Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikasında uygulanmakta ve her yeni dönemde oransal olarak emekçi için eğitim yardımı ile kesinti geri verilmektedir. Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası olarak yetkili olduğumuz iş yerlerinde yevmiye kesintisini eğitim yardımı geri vermekteyiz. Bu aidat memurlarda devlet tarafından karşılanmakta olup maaştan kesinti yapılmamaktadır veya kesinti yapılsa bile memura iadesi sağlanmaktadır. İşçilerde de memurdaki gibi bir çözüm oluşturulabilir. Bunun Türkiye genelinde uygulanması için de takipçisi olacağız." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığında yetki sürecinin yakın zamanda nihayete ereceğini de belirten Karaoğlu, "Oradaki emekçi kardeşlerimiz de hayırlısı ile Türk İş Sendikası çatısı altında daha güzel kazanımlara kavuşacaktır. Sendika yetki sürecinde yani işçi sendika seçimi yaparken denenmiş ve bir başarısı olmayanı tercih etmemelidir. Türkiye'de Türk İş var. Türk İş'te ise Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası var. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığında yetki aldığımız zaman oradaki işçi kardeşlerimize de hizmetin en güzelini vereceğimize inancımız tamdır" diye konuştu. - ERZURUM