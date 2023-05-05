Selçuklu'da 'Cuma Buluşmaları' sürüyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları çerçevesinde Mehmet Akif Mahallesi'nde vatandaşlar ile bir araya geldi. Cuma namazını Esader Valide Sultan Camisi'nde kılan Başkan Pekyatırmacı namaz sonrasında vatandaşlarla sohbet etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın her hafta farklı bir camide gerçekleştirdiği ve vatandaşlarla istişare ederek Selçuklu'ya daha iyi hizmet verebilmenin hedeflendiği Cuma Buluşmalarının bu haftaki adresi Mehmet Akif Mahallesi oldu. Başkan Pekyatırmacı Esader Valide Sultan Camisi'nde kılınan Cuma namazının ardından mahalle sakinleriyle görüşerek onlardan gelen istek ve önerileri dinledi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya, Konya Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Halil Ürün, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Asım Ceyhan, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Mehmet Akif Mahalle Muhtarı Kemal Çelim ve belediye başkan yardımcıları da eşlik etti.

"Prestij eserleri şehrimize kazandırdık"

Selçuklu ilçesinde her noktasına en iyi hizmeti götürmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Gerçekleştirdiğimiz temel belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal tesis, spor alanları, sağlık ve eğitim tesisleri ile ilçeye değer kattık. Amacımız ilçede yaşayan kadın, erkek, genç, yaşlı herkesin mutluluğunu sağlamak. Çocuklarımız için kütüphaneler ve spor alanları, hanımlarımız ve emeklilerimiz için lokaller, sanayi çalışanlarımız için sosyal tesisler ürettik. Prestij eserleri şehrimize kazandırdık. Selçuklu'da hemşerilerimizin sosyal hayat, eğitim, kültür ve spor alanlarıyla daha modern ve mutlu bir Selçuklu' da yaşamalarını sağlamak için mevcut projelerimizin üzerine her gün yenilerini ekleyerek ilçemize ve şehrimize katkı sağlamak için gayret gösteriyoruz" dedi.

Başkan Pekyatırmacı, cuma namazının ardından Konya Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Halil Ürün ile birlikte Özalkent Kapalı Pazar Yeri'ni ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Pekyatırmacı ve Ürün yaklaşan 14 Mayıs seçimlerinin önemini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için vatandaşlardan destek istedi. - KONYA