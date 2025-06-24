Şeker-İş Sendikası Malatya Şubesi Protesto Düzenledi

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Şeker-İş Sendikası Malatya Şubesi Protesto Düzenledi
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Şeker-İş Sendikası Malatya Şubesi üyeleri, kamu işçilerine önerilen zam oranlarını protesto etmek için Malatya Şeker Fabrikası önünde toplandı. Sendika başkanı, hükümetin adil bir çözüm sunmasını talep etti.

(MALATYA) - Şeker-İş Sendikası Malatya Şubesi üyeleri, 2025-2026 yılını kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde kamu işçisine önerilen zam oranlarını Malatya Şeker Fabrikası önünde protesto etti. Şeker-İş Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, " Hükümet, bu süreci daha fazla uzatmadan işçinin, emekçinin hakkını vermeli, adil ve kabul edilebilir bir çözüm sunmalıdır" dedi.

Sendika üyeleri, iş başı öncesi fabrika önünde toplanarak, "Masa susarsa meydanlar konuşur", "Yaşasın örgütlü mücadelemiz", "Zafer direnen emekçilerin olacak" sloganları attılar.

Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, burada yaptığı açıklamada, hükümet tarafının üç aydır masaya hiçbir teklif sunmadığını; buna rağmen sabırla çözüm beklediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Sabırla çözüm bekledik"

"Üç ay boyunca masaya hiçbir teklif getirmediniz. Uyardık. 'Geçim şartları her geçen gün zorlaşıyor' dedik, görmezden geldiniz. Sabırla çözüm bekledik. En sonunda ise zar zor, lütfetmiş gibi bir teklif sundunuz. Bu teklifi bırakın kabul etmeyi, emeğimizin yok sayılmasıdır. Kiralar uçmuş, faturaları öderken ellerimiz titriyor, uykularımız kaçıyor. Çocuklarımızın beslenmesini, kitap, defter masraflarını karşılayamıyoruz. Geçim sıkıntısı bugün kamu işçisinin en yakıcı sorunu haline gelmiştir."

"Biz işçilerin artık beklemeye, oyalanmaya, belirsizliğe tahammülü kalmamıştır"

Meselenin sadece kamu işçisinin değil, herkesin olduğunu belirten Murat, "Kamuoyunun bu adaletsizliğe ve aksayacak olan kamu hizmetlerine sessiz kalmayacağı bilinmelidir. Emekçiyi oyalamak, belirsizlik içinde bekletmek, sosyal barışa zarar verecektir. Biz işçilerin artık beklemeye, oyalanmaya, belirsizliğe tahammülü kalmamıştır. Emekçi, üstüne düşen görevini yapmıştır, yapmaya da devam etmektedir. Alın teriyle ülkesine, milletine değer katmaktadır. Şimdi bizi yönetenler, sosyal devletin gereği olarak görevini yerine getirmelidir" dedi.

"Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz"

Hükümetin masaya adil bir çözüm önerisi sunmaması durumunda grev haklarını kullanacaklarını belirten Murat, şu ifadeleri kullandı:

"Hükümet, bu süreci daha fazla uzatmadan işçinin, emekçinin hakkını vermeli, adil ve kabul edilebilir bir çözüm sunmalıdır. Bu böyle gitmez. Siz duymadan gelirsiniz, biz duyurmayı biliriz. Masa susarsa meydanlar konuşur. Bu işin sonu greve kadar gider. Artık yeter. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Onurlu bir yaşam, adil bir ücret, güvenceli bir gelecek istiyoruz. Bugün buradayız, iş yerlerimizin önünde bildirilerimizi okuyoruz. Yarın alanlarda olacağız. Geçinemiyoruz. Susamıyoruz. Geri adım atmıyoruz. Emekten gelen gücümüzü kullanır, gereğini yaparız. Yaşasın örgütlü mücadelemiz."

Kaynak: ANKA / Yerel
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