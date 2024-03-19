Kırşehir'de Şehitlerin İsimleriyle Yetimlere Gıda Çeki Dağıtıldı

Kırşehir'de, şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu notlarla yetimlere gıda çeki dağıtımları yapıldı.

Şehit Aileleri Derneği, bir sivil toplum kuruluşu ve iş insanı tarafından desteklenen projede Kırşehirli şehitlerin isimleriyle ramazan ayı dolayısıyla yetimlere gıda çeki dağıtımı yapıldı. 'Şehidimin selamı var' mottosuyla yapılan etkinlikte; şehidin hayatını konu alan bilgi broşürü de dağıtıldı.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, Ramazan ayı nedeniyle yapılan projeyle şehitlerinin hayatının konu edilmesinin kendilerini mutlu kıldığını söyledi. - KIRŞEHİR