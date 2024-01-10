Şehitkamil Belediyesi İş Yeri Ruhsatlarını Ücretsiz Yeniledi

Şehitkamil Belediyesi, adres değişikliğine bağlı iş yeri sahiplerinin vermek zorunda oldukları ruhsat yenileme ücretini tahsil etmeden işyeri ruhsatlarını yeniledi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni iş yeri ruhsatlarını iş yeri sahiplerine elden teslim etti.

Esnafa ve iş yeri sahiplerine yönelik çok sayıda kolaylık sağlayan Şehitkamil Belediyesi, son olarak işyeri ruhsatlarında belge yenileme ücreti ile ilgili kolaylık sağladı. Aydınlar Mahallesi'nin Sanayi Mahallesi'ne bağlanmasıyla birlikte adres değişikliği işlemine bağlı olarak iş yeri sahibi tarafından ödenme zorunluluğu olan ruhsat yenileme ücreti, ücretsiz olarak yenilendi. Gaziantep Oto Center'da hizmet veren esnafı ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yenilenen iş yeri ruhsatlarını çerçeveli bir biçimde hak sahiplerine teslim etti.

" Türkiye'de örnek bir uygulama yaptık"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Yeni düzenlemeyle ilgili olarak belki de Türkiye'de örnek bir uygulama yaptık. Tabii ilçemizin birkaç bölgesinde adres değişikliği söz konusu oldu. Bununla ilgili vatandaşın bizim ayağımıza gelmesinden daha ziyade, bizim vatandaşımıza hizmet götürmek noktasında ekip arkadaşlarımızla birlikte almış olduğumuz karar çerçevesinde, ruhsatlarındaki adresler düzenlenerek takdim ediliyor. Tabii burası site olduğu için öncelikli olarak buradan başladık ama diğer noktalardaki tüm esnaf arkadaşlarımızın da bu şekilde adres değişikliğinden kaynaklanan ruhsat değişikliğini, herhangi bir muameleye tabi tutmadan, harç yatırma, dilekçe yazma gibi git gel meselesi olmadan vatandaşın ayağına götürülecek şekilde bir uygulama yaptık. Bu konuda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile de yapmış olduğumuz bir görüşme çerçevesinde, Ticaret Odası Başkanımız da şu anda ilgileniyor, şirket olan arkadaşlarımızın da aynı zamanda ticaret sicilinde de adres değişiklikleri söz konusu biliyorsunuz. Bununla ilgili de harçtan muafiyet noktasında bir çalışma yapılıyor. Büyük bir ihtimalle o da en kısa sürede çözülecek. Tabii şimdi bu adres değişikliğinin sebebini de soracaksınız? Öyle mahallelerimiz var ki 40 binin üzerinde nüfuslu, öyle mahallelerimiz var ki bin 500 nüfuslu. Bunların sevk ve idaresiyle ilgili olarak Gaziantep ölçeğinde belirli bir rakama gelmesi ortalama 15 bini baz alacak şekilde bir düzenlemeydi. Özellikle bu bölgede de Aydınlar olarak geçen bu bölgede bilindiği üzere Aydınlar Mahallesi zaten kentsel dönüşüme girince hemen hemen nüfus sıfıra indi. Daha önce de Sanayi Mahallesi'ndeki yapılan kentsel düzenlemeyle birlikte Sanayi Mahallesi'ndeki ikamet kalktı. Ağırlıklı olarak küçük sanayiye yönelik oldu. Fakat bu bölgenin mutlak suretteki adrese dayalı bilgi sistemi içerisinde mahalle olması gerekliliği söz konusu olunca, bu ismin özellikle işimizle de doğru orantılı olarak Aydınlar bölgesinin de tamamı sanayiye yönelik olarak bir altlık olması münasebetiyle isminin Sanayi Mahallesi olmasındaki özellik o oldu. Ben, emek veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP