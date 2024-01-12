Şehitkamil Belediyesi Çamlıtepe Aile Merkezi'nde Kadınlara Yönelik Mefruşat Kursu Yoğun İlgi Görüyor

Şehitkamil Belediyesi Çamlıtepe Aile Merkezi bünyesinde kadınlara yönelik açılan mefruşat kursu yoğun ilgi görüyor. Kursa katılan kadınlar, öğrendikleri bilgiler ışığında yaptıkları ürünleri hem çeyizlik olarak saklıyor hem de satarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Kadınların iş hayatına dahil olması adına birçok alanda meslek edindirme kursları açarak eğitimler veren Şehitkamil Belediyesi, açtığı kurslarla kadınları üretmeye teşvik etmeyi sürdürüyor. Çamlıtepe Aile Merkezi'nde açılan mefruşat kursuna kadınlar, yoğun ilgi gösterdiler. Kadınlar; Antep işi, tel kırma, iğne oyası, dikiş, nakış ve mefruşat öğreniyorlar. Çeyizlik nakış ve benzeri işleri öğrenen kadınlar, bir taraftan çocukları için çeyiz hazırlarken, diğer taraftan da yapmış oldukları ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyorlar. Kurs ortamında kendilerini çok daha iyi hissettiklerini dile getiren kursiyerler, kursta çok keyifli zaman geçirdiklerini kaydettiler. Kısa sürede iğne oyası ve tel kırma tekniğini öğrendiklerini belirten kadınlar, ürettikleri ürünleri farklı şekillerde değerlendirdiklerini söylediler.

"Kursiyerlerimiz hem sosyalleşiyor hem de meslek öğreniyorlar"

Kursa ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediyesi Çamlıtepe Aile Merkezi İğne Oyası Eğitmeni Fatma Bolu, "Çamlıtepe Aile Merkezimizde haftanın 5 günü olmak üzere kursiyerlerimize mefruşat eğitimi veriyoruz. Gelen hanımlarımızla hem genç kızlarımızın çeyizlerini hazırlıyoruz hem de Antep işi, iğne oyası, tel kırma, tel sarma ve diğer değişik iğne teknikleriyle bütün nakış çeşitlerini uyguluyoruz. Çeyizlerimizi yaparken aynı zamanda kursiyerlerimiz, ürettikleri ürünleri isterlerse satarak aile bütçelerine katkıda bulunabiliyorlar. Bu şekilde hanımlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun yanında güzel bir arkadaşlık ortamı var. Kursiyerlerimiz burada hem sosyalleşiyor hem de meslek öğreniyor. Tüm hanımlarımızı da Çamlıtepe Aile Merkezimizdeki kursumuza bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu kurslara katılmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor"

Kursta eğitim gördüğü için çok mutlu olduğunu belirten kursiyerlerden Leyla Ağkemik, "Gerçekten bu kurs bizler için çok güzel. Hocalarımız burada bizlerle yakından ilgileniyorlar. Burada istediğimiz ürünü yapabiliyoruz. Hocamız bize iğne oyası, Antep işi, tel kırma ve dikiş nakış konularında eğitimler veriyor. Eski ürünlerimizi getirip burada yenileyerek, çocuklarımıza yeni çeyizlikler diziyoruz. Bu kursların bizlere çok katkısı oluyor. Almış olduğumuz eğitimlerle birlikte hem meslek sahibi oluyoruz hem de burada yapmış olduğumuz ürünleri satarak, aile ekonomimize katkıda bulunuyoruz. Bu kurslara katılmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Burada güzel arkadaşlıklar da ediniyoruz. Ben bu imkanları bizlere sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP