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Pençe-Kilit Harekatı şehidi Müslüm Özdemir'in ailesine yeni ev teslim edildi

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesine, deprem sonrası yıkılan evlerinin yerine bir ayda tamamlanan deprem köy evi teslim edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, evin teslimi sırasında yaptığı açıklamada, şehit ailesine verilen sözün yerine getirildiğini belirtti ve diğer hasar gören köy evlerinin de yapımının devam ettiğini söyledi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesine yeni evi teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi gezi ve inceleme için depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a geldi. Özhaseki'nin ilk programı yaklaşık bir ay önce şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesi oldu. Şerefoğlu Mahallesi'nde deprem sonrası şehidin evi yıkılmış, Bakan Özhaseki ise aileye bir ay içerisinde ev teslimi yapılacağını duyurmuştu. Bir ayda tamamlanan deprem köy evi şehidin ailesine teslim edildi.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Özhaseki, "Bundan bir ay kadar önce şehidimizin ailesine ev yapıp teslim edeceğiz diye söz vermiştik. Tüm kamuoyuna duyurduğumuz evi yapıp teslim ettik. Ama genelle ilgili 4 bin 333 köyümüzde hasar var. Kiminde 80, kiminde 200, kiminde daha fazla ev hasar gördü. Eğer mekanları ve zemin uygunsa, çok rahat hareket edebiliyoruz. Ama altından fay geçmiş ve sıkıntılar varsa, uygun bir zemin bulunamıyorsa o zaman çevrede sağlam zeminler yer arıyoruz bu da biraz zaman alıyor. Bu köy de onlardan birisi" dedi.

Şehitlere rahmet dileyen Bakan Özhaseki, "Burada 100'den fazla köy evleri başlandı ve inşaatlar devam ediyor. 6-8 ay içerisinde buradaki konutlarımızı da yapıp teslim ederiz. Şehit ailemizin biraz daha hassasiyetinden dolayı bir an önce buraya öncelik verip birkaç evi bitirmiş olduk. Güle güle otursunlar tabi, yapılan hiçbir çalışma şehidimizin dökülen bir damlasının karşılığı bile olamaz bunun farkındayız. Onlar hepimizin şehidi, en azından biz de geride kalan ailelerini yalnız bırakmamak ve unutulmamak için buradayız. Şehidimize Allah rahmet eylesin, ailemizin başı sağ olsun" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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