Şehit annesini yalnız bırakmadı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, üniversite hastanesinde tedavi gören şehit annesi Safiye Pırnal'ı ziyaret etti geçmiş olsun dileğinde bulundu.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, üniversite hastanesinde tedavi gören şehit annesi Safiye Pırnal'ı ziyaret etti geçmiş olsun dileğinde bulundu.

1986 yılında Adıyaman'da bölücü terör örgütü ile çıkan çatışma sonucu şehit olan J. Er Mehmet Pırnal'ın rahatsızlanan annesi Safiye Pırnal'ın, tedavisi Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde devam ediyor. Vali Selçuk Aslan, şehit annesi Safiye Pırnal'ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - DÜZCE