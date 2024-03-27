Düzce Üniversitesi öğrencileri, Necla Pekolcay yurdunda şehit anneleriyle sahurda buluştu

Düzce Üniversitesi öğrencilerinin konakladığı Necla Pekolcay yurdunda şehit anneleri sahurda öğrenciler ile buluştu.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Necla Pekolcay Kız Öğrenci Yurdunda sahur programı düzenlendi. Düzenlenen programa şehit anneleri de katılım sağladı. Memleketlerinden ve ailelerinden uzakta bulunan kız çocuklarına şefkat elini uzatan şehit anneleri kızlarla beraber sahur yaptı. - DÜZCE