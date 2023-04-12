Şehir Hastanesinde unutulan binlerce materyal sahiplerini bekliyor

Erzurum Şehir Hastanesi, her gün bölgeden binlerce insana şifa oluyor. Hal böyleyken insanlar da kişisel ve değerli eşyalarını düşürebiliyor, unutabiliyorlar ve böylece Şehir Hastanesinde unutulan 10 binlerce materyal sahiplerine teslim edilmek için bekliyor.

Günlük binlerce kişiyi ağırlayan Erzurum Şehir Hastanesinde 6 ay içerisinde unutulan, düşürülen, kaybedilen 10 binlerce kimlik ve ehliyet, binlerce banka ve kredi kartı, telefon, cüzdan, güneş gözlüğü, alyans gibi materyaller yer alıyor. Kaybedilen eşyalar, hastane personeli tarafından tutanak ile kayıt altına alınarak güvenlik biriminde beklemeye alınıyor.

Erzurum Şehir Hastanesi Destek ve Kalite Müdürü Ümit Veli Kaban, "Şu an böyle bir sayı vermek mümkün değil. Binlerce kimlik var, binlerce kredi kartı var. Yaklaşık 6 aylık bir süreçte bunlar bulunmuş materyaller. Sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz ama bazen mümkün olmuyor. Ulaşamadığımızı da kayıt altına alıp güvenlik birimimizde muhafaza ediyoruz. Vatandaşımızın bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor. Kaybettiği şeyi bir geri dönüp sorup sorgulamıyor, sormuyor da bize. Bize yardımcı olmaları noktasında eğer kaybettikleri zaman güvenlik birimlerimize ulaşırlarsa mutlaka yardımcı olacağız onlara. Kaybolmayan bir şey yok, çok ilginç eşyalar var. Anahtardan tutun cüzdanına, para, kredi kartı, kimlik, tarak yani bunları bile artık vatandaşımız için belki bir kıymeti olur diye kayıt altına alıp muhafaza ediyoruz. Olur da bir gün gelip sorarlar iade ederiz şeklinde. Biz öyle havalimanında bırakılan valizler gibi değerli eşyalar gibi değerli eşyalar burada olmuyor. Burada kimlik olabilir, cüzdan olabilir, anahtar olabilir yani cepte taşınabilir şeyler olabilir. Bunları zaten tutanaklı, tarihini koyarak muhafaza altına alıp öyle kendimiz kasalarımızda muhafaza ediyoruz. Yani çok güzel araba anahtarları gördüm. İlginçliği şu, nasıl gittiler buradan arabalarının anahtarlarını bırakarak, onu çok merak etmişimdir hep. Yani normalde kredi kartını hepimiz kaybedebiliriz, kimliği kaybedebiliriz edebiliriz ama araba anahtarları çok sayıda. Hep de böyle güzel araba anahtarları, onlar nasıl buradan gittiler, onu çok merak ediyorum. Vatandaşımızın daha duyarlı olmasını istiyoruz, bize daha çok yardımcı olmasını istiyoruz. Bir şeyi kaybettiği zaman dönüp araştırmasını istiyoruz. Hakikaten bunlar hepimiz için sorumluluk gerektiren işler, dolayısıyla bizlerin de iş yükünü azaltacak. Bir sürü şeyi muhafaza altında tutuyoruz. Ricamız, istirhamımız vatandaşımızdan kaybettikleri şeyi bir dönüp arasınlar diyoruz. Bizlere bir sorsunlar, bizlere bir danışsınlar" dedi. - ERZURUM