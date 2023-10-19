Seferihisarlı kadınlara klinik pilates dersleri

Seferihisar Belediyesinin, sağlıklı yaş alma amacıyla hayata geçirdiği "Spor Yap, Sağlıklı Kal" projesi çerçevesindeki klinik pilates dersleri, Seferihisarlı kadınlardan ilgi görüyor.

İlçede yaşayan vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürmesi için çalışmalarını sürdüren Seferihisar Belediyesi, Hıdırlık Spor Salonunda 45 yaş üzeri kadınlara, uzman eğitmenler gözetiminde klinik pilates hizmeti vermeye başladı. Salı ve perşembe günleri 09.30-10.30 saatleri arasında yapılan derslere matları ile katılan kadınlar, sağlıklı yaşama adım atmanın keyfini yaşıyor.

Klinik pilates dersleriyle ileri yaş egzersiz programı uygulayan Beden Eğitimi Öğretmeni Sema Yelbuğa, "Yaşamımız boyunca sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmek için ve sağlıklı yaşlanmak için düzenli spor çok önemli. Seferihisar Belediyesi olarak Başkanımız İsmail Yetişkin'in destekleriyle, spor ve egzersiz yapma imkanına ulaşamayan köylerimizde başlattığımız klinik pilates derslerimize, Seferihisar ilçe merkezinde devam ediyoruz. Bel, boyun, sırt ağrıları, obezite, kalp sorunları, nefes yetmezliği, iştahsızlık ve sayamayacağımız birçok rahatsızlığa iyi gelen ve yavaş yavaş bu sorunları minimuma indiren egzersizlerimize, katılma imkanı olan herkesi bekliyorum" dedi.

Seferihisarlı kadınların büyük ilgi gösterdiği klinik pilates derslerine katılan Melihat Özdoğan Ağgül, egzersiz sonrası kendini çok iyi hissettiğinin altını çizerek, "Derslere devam etmeye kararlıyım" dedi. - İZMİR