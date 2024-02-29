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Seçim Güvenliği Toplantısı Bayburt'ta Gerçekleştirildi

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Bayburt'ta Vali Mustafa Eldivan başkanlığında yapılan Seçim Güvenliği Toplantısı'nda, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler seçimlerinin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için alınacak tedbirler görüşüldü.

Seçim Güvenliği Toplantısı, Vali Mustafa Eldivan'ın başkanlığında, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) toplantı salonunda gerçekleştirildi.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler seçimlerinin ilimizde huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için alınan ve alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıya, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantı öncesi bir değerlendirmede bulunan Vali Mustafa Eldivan, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler seçim sürecinin Bayburt'umuzda huzur ve güven içerisinde geçmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, Mahalli İdareler seçimlerinin Bayburt'umuza ve ülkemize hayırlı olmasını temennisinde bulundu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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