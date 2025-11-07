Savunma sanayinin yeni neferleri MEVKA desteğiyle çalışmalarını sergiledi

Konya'da savunma sanayi alanında çalışmalar yapan mesleki ve teknik eğitim kurumlarının çalışmaları, 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçileri Buluşmalarında Mevlana Kalkınma Ajansı'nın açtığı stantta sergileniyor. MEVKA yetkilileri, tüm ana sanayi firmaları ve yerel ekosistemdeki firmalara okullarla tanışmaları, iş gücü ihtiyaçlarını buradan gidermeleri noktasında çağrı yaptı.

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), 2015 yılından bu yana yürüttüğü Savunma Sanayiinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı ile Konya'daki yerel potansiyeli savunma sanayiine entegre etmeye yönelik bütüncül bir dönüşüm süreci yürütüyor. MEVKA tarafından yürütülen bu çalışmalar, savunma sanayinde Yerli Milli Üretim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Milli Teknoloji Hamlesi, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın (SSB) Teknolojik Derinlik Oluşturulması ve Yerli Tedariğin Geliştirilmesi politikaları ile uyumlu ve kapsamlı şekilde planlandı. MEVKA'nın hedefi; Konya'nın tarihi silah imalat birikiminden gelen yetkinlikleri günümüzün ileri teknoloji, Ar-Ge ve nitelikli iş gücü temelli üretim sistemine taşırken, bu kapsamda oluşturulan ekosistem, sadece bölgesel değil, ulusal düzeyde de örnek bir kalkınma modeli haline geldi. Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde Konya Sanayi Odası tarafından düzenlenen 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarında ise MEVKA tarafından kurulan stantta; Selçuk Üniversitesi Huğlu Meslek Yüksek Okulu, Üzümlü Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yer alarak savunma sanayiine yönelik olarak ürettikleri ürünleri ve yaptıkları çalışmaları sergileme imkanı elde etti.

"Konya, şu anda Türkiye'de savunma sanayinde çalışan nitelikli iş gücünün yüzde 10'una sahip"

Mevlana Kalkınma Ajansı İktisadi Kalkınma Birim Başkanı Fatih Yalçın, Mevlana Kalkınma Ajansı olarak bu yıl Konya'da düzenlenen 8. Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarında nitelikli iş gücü noktasında bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, "Meslek liselerimizle, mesleki ve teknik eğitim kurumlarımızla beraber ortak stantta katıldık. Bildiğiniz gibi Konya savunma sanayinde çok önemli bir ekosistem. Özellikle ulusal düzeyde politikalar ve yerel düzeydeki politikalarla birlikte Konya ekosistemde ciddi bir aşama kaydetti. Bu ekosistemin de temelleri aslında tarihi süreçten de bakıldığı zaman ülkemizin tarihi yürüyüşüne de katkı verebilecek bir çerçevede bir yürüyüş. Tabii Konya'daki ekosistem şu anda hem nitelikli iş gücü açısından da Türkiye'deki toplam 95 bin kişilik teknisyen, mühendis, ustanın yüzde 10'unun Konya'da olduğunu da belirtmek gerekiyor. Diğer taraftan fiziksel altyapı anlamında da Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nden Türkiye'nin ilk silah ihtisas sanayi sitelerine kadar ciddi anlamda bir aşama kaydetti. Konya şu anda Türkiye'deki savunma sanayinde çalışan nitelikli iş gücünün yüzde 10'una sahip durumda. 95 bin kişinin yaklaşık 9 bini Konya'da bulunuyor ve firma sayısı itibariyle de Türkiye'deki 3 bin 500 firmanın yaklaşık yüzde 10'u, 350'ye yakını Konya'da bulunuyor. Mevlana Kalkınma Ajansı olarak bu ekosistemi daha da ileriye götürmek için çalışıyoruz. KOBİ'lerimize destek veriyoruz. Fiziksel altyapı, sanayi sitesi noktasında ciddi katkılarımız var" dedi.

"Tüm firmalarımıza, okullarımızla tanışmaları, iş gücü ihtiyaçlarını buradan gidermeleri noktasında çağrı yapıyoruz"

MEVKA İktisadi Kalkınma Birim Başkanı Yalçın, tüm ana sanayi ve yerel ekosistemdeki firmalara okullarla tanışmaları, iş gücü ihtiyaçlarını buradan gidermeleri noktasında çağrı yaparak, "Bu stantta olmamızın sebeplerinden biri de savunma sanayi anlamındaki nitelikli iş gücü ihtiyacına yönelik buradaki okullarımız Huğlu Savunma Sanayi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Huğlu Meslek Yüksek Okulu, Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi son derece nitelikli okullar, onların öğretmenleri ve öğrencileriyle beraber katıldık. Amacımız; çocuklarımızın, okullarımızın, ana sanayi firmaları başta olmak üzere hem ekosistem içerisinde hem de Türkiye ekosistemi içerisinde ihtiyaca cevap verebilecek seviyeye getirilmesi ve oralarda iş sahibi olabilmesi ve bu vesileyle de Türkiye'nin yerli milli savunma sanayi politikasına katkı sunulabilmesi. Bu amaçla buradayız. Tüm ana sanayi firmalarımızı, yerel ekosistemdeki firmalarımızı okullarımızla tanışmaya, iş gücü ihtiyaçlarını buradan gidermeleri noktasında çağrı yapıyoruz. Sanayici ve iş adamları derneklerimizi de özellikle bu okulların stajları noktasında, bursları noktasında destek olmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Zafer Soler ise "Bu yıl yine Meslek Eğitim Genel Müdürlüğümüz ve Savunma Sanayii Başkanlığımız tarafından bir protokol imzalandı. Türkiye'de 13 okul arasına girdik. ELMAS programına dahil olduk. ELMAS programı okulu olduk. Yine savunma sanayine nitelikli personel yetiştirmek, öğrenci yetiştirmek için çabalarımız var. Bunun için çalışıyoruz. Aynı zamanda savunma sanayi üretim aşamasındayız. Böyle bir ortamı sağlayan, bize bu imkanı sağlayan Mevlana Kalkınma Ajansı'na, Savunma Sanayii Başkanlığı'na ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Alanı Öğretmeni Ali Demir, "Okulumuzda Türkiye'de sayılı olan Savunma Mekanik Sistemler Dalı mevcut. Biz burada Savunma Mekanik Sistemler Dalında öğrencilerimize imalatla birlikte eğitim veriyoruz. Özellikle İHA ve SİHA parçalarının tasarım ve üretimi konusunda birçok çalışmamız var. Bunun bize en büyük faydası öğrencilerin gerçek bir ekosistem için yetişmesini sağlıyoruz. İmalatı görerek, yapılan işlemlerin ne olduğunu görerek öğrenciler yetişiyorlar. Bu bağlamda buraya geldik. Okulda yapılan işlerin karşılığının ne olduğunu görme ve yapılan işlerin gerçekten kullanıldığını görmeleri açısından bizim için çok önemliydi. Bize bu imkanı sunan Mevlana'nın Kalkınma Ajansı'na da teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de bu fuarda farklı tecrübeler kazandıklarını belirterek, stant açmalarına imkan sağladıkları için Mevlana Kalkınma Ajansı'na teşekkür etti. - KONYA