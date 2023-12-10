Sarız'da doğalgaz için ilk adım atıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı'nın ardından Sarız ilçesinde de Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Doğal Gaz Altyapı Çalışması Başlangıç Töreni'ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere verilmek üzere 250 adet kombi sözünü 500'e çıkardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yoğun gayretleriyle Pınarbaşı'da düzenlenen Doğal Gaz Altyapı Çalışması Başlangıç Töreni, Sarız ilçesinde de gerçekleştirildi. Pınarbaşı'nın ardından kentin en doğusunda bulunan Sarız ilçesine geçen Başkan Büyükkılıç, burada ilçenin doğalgaz ile buluşması için ilk adım attı. Sarız Belediyesi önünde gerçekleşen Doğal Gaz Altyapı Çalışması Başlangıç Töreni'ne Sarız Kaymakamı Salih Aydın, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Milletvekilleri Bayar Özsoy ve Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Kayserigaz Genel Müdürü Ertan Yıldız, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, daire başkanları, muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı. Program, Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı gösterisi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada; "Adeta bir bayram havası içerisinde bizleri karşıladınız. Her zamanki yerli ve milli anlayış içerisindeki sıcaklığınıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız" dedi. Başkan Büyükkılıç, geçen sene Sarıoğlan ve Akkışla'da, geçen hafta ise Felahiye ve Özvatan'da doğalgazı getirdiklerini belirterek bugünlere geldiklerini anlattı. Birliğin, beraberliğin bereket olduğunu gösterdiklerini vurgulayan Büyükkılıç; "Cumhur ittifakının bereketini yaşadık. Cumhurbaşkanımızın iradesi, Bahçeli'nin dik duruşu Azerbaycan'da, Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, inşallah Filistin'de de adeta 'biz varız' dedirtti, bu milletin başını dik tutmaya vesile oldu. 'İki devlet bir millet' anlayışı içerisinde bir kuruluşumuz olan Kayserigaz'ımızın burada sahip olması, bizlerin de Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak ortağı olmamız, yerli ve milli olarak önem arz etmektedir" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı'da verdiği sözü, Sarız'da da tekrarlayarak, ihtiyaç sahibi ailelere 250 adet kombi hediye edeceklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü;

"250 kombi Sarız'ımıza hayırlı olsun. Bizim amacımız, sizlerin konforu, doğalgaz ile buluşması, sağlık ve eğitim alanında gerekli hizmetlerin alınması, yolların yapılması, suların gelmesi, kanalizasyon hizmetlerimizin ulaşması, arıtma tesisi ya da çöp transfer istasyonumuz gibi çevreci anlayış ile bu topraklara yakışan hizmetlerin gelmesidir. Yaptıklarımız yeter mi, daha fazlası gerekir. Son 5 yıllık dönemde 16 ilçe belediye başkanı el ele, gönül gönüle, değerli bakanlarımızın, milletvekillerimizin destekleriyle, Memduh Büyükkılıç başkanın ağabeyliğinde el ele vermek suretiyle taşra hizmetle buluştu. Bundan sonra daha fazlasının yapılması gerektiğini buradan ifade ediyorum. Biz sizlere minnettarız, sizlerin duasına muhtacız. Cenab-ı Allah ay yıldızlı Türk bayrağımız altında birliğimizi, beraberliğimizi, cumhur ittifakımızın gücünü zayıflatmasın diye dua ve temennide bulunuyorum. Biriz, beraberiz, hep beraber Sarız, hep beraber Kayseri, hep beraber Türkiye'yiz."

AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy ise Sarız'a son 5 yılda yaklaşık 165 milyon TL'lik Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım yaptığını, yatırımların devam edeceğini söylerken, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da "Memduh başkanım çok coşkulu bir konuşma yaptı, sağ olsun Memduh başkandan Allah razı olsun, bizleri hiçbir zaman kırmamıştır. Uyumlu çalışmalarının altına imza attı, bütün belediye başkanları da memnuniyetlerini ifade ediyorlar" dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de ata topraklarında, baba ocağında olduklarını ifade ederek; "Önümüzde bir 5 yıl daha var, cumhur ittifakımızla beraber yaptıklarımız burada, önümüzdeki 5 yılda bunların kat be kat fazlasını yapma azim ve kararlığı gayretindeyiz. Memduh bey miting konuşması gibi konuşma yaptı. Memduh ağabey Sarız huzurluysa Kayseri huzurludur. Sarız mutluysa Kayseri mutludur. Rabbimiz muhtaç etmesin" şeklinde konuştu. Kayserigaz Genel Müdürü Ertan Yıldız da burada bu tören ile 70 kilometrelik doğalgaz dağıtım hattını çekip, 6 mahalleye, ilk etapta 900 haneye doğalgaz vermek üzere söz verdiklerini ifade etti. Yıldız, Başkan Büyükkılıç başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımızla biz 5 yıldır çalışmalarımızda, ismiyle müsemma, övgüye değer işleri hep birlikte yapıyoruz. Biz Memduh başkanın ismiyle iyi işleri yapan insanları övüyoruz, 'Memduh' övgüye değer demek" dedi.

Konuşmaların ardından Büyükkılıç, 250 kombi sözünü 500'e çıkararak, "Baki milletvekilimizi zorda bırakmayız, milletvekilimiz ne diyorsa o. 500 diyorsa 500, hatta ihtiyacı olana hiçbir zaman sınırlama gibi davranışımız olmaz, hepsi başımızın tacıdır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle kardeşlerimizi bağrımıza basarak onun ihtiyaçlarına bakarız. Bu güzel hizmetimiz hayırlı olsun" diye konuştu. - KAYSERİ