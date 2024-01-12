Sarıkamış şehitleri için yürüdüler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 109. Yılı Şehitleri Anma Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Osmanlı ve Rus orduları arasında geçen Kafkas Cephesi muharebesinin en önemli dönüm noktası olarak bilinen Sarıkamış Harekatı'nda çatışma, hastalık ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit düşen Türk askerleri anılıyor.

22 Aralık 1914'te başlayıp 15 Ocak 1915'te sona eren harekatta şehit olan yaklaşık 90 bin Türk askeri, Bodrum'da düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Bodrum Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Bodrum Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen yürüyüş, Milta Marina'dan başladı. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, ilçe protokolü, gaziler, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı yürüyüşte 120 metre uzunluğunda Türk Bayrağı açıldı.

Belediye Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Ardından şiir ve dualar okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan İlçe Gençlik Spor Müdürü Oktay Dumruk, "Ecdadımız, 109 yıl önce Sarıkamış'ta vatan uğruna yürüdüler. Atalarımızın bize bıraktığı bu cennet vatanı korumak, yüceltmek ve gelecek nesillere teslim etmek asli görevimizdir" dedi. - MUĞLA