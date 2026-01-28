Haberler

Turizmci İsa Akdağ'dan enerji kesintilerine tepki

Adana Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı İsa Akdağ, Şanlıurfa'daki elektrik kesintilerine tepki gösterdi. Kış aylarında devam eden kesintilerin çocukları hasta ettiği, esnafı iş yapamaz hale getirdiği ve halkın çaresizlik içinde kaldığına dikkat çekti.

Adana Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ADRO) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı İsa Akdağ, Şanlıurfa genelinde yaşanan elektrik kesintilerine tepki gösterdi.

Türkiye'nin en yüksek elektrik faturası ödeyen illerinin başında Şanlıurfa'nın geldiğini söyleyen İsa Akdağ, "Vatandaşımız en yüksek bedeli öderken neden elektrik kesintileriyle imtihan ediliyor? Burası ne Afrika ne de Uganda; burası cennet vatanımızın kutsal şehri, Peygamberler diyarı Şanlıurfa'dır" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"Çocuklar hasta, esnaf iş yapamaz hale geldi"

Kesintilerin insani boyutuna dikkat çeken Akdağ, "Kışın ortasındayız. Evlerde çocuklar soğuktan hastalanıyor, yaşlılarımız ve hastalarımız cihazlara bağlı yaşam mücadelesi verirken çaresiz kalıyor. Esnafımız iş yapamaz hale geldi. İnsanımız kendi memleketinde tir tir titriyor. Bu sahipsizlik kabul edilemez" dedi.

Bölgedeki enerji dağıtım şirketi yönetimini sert bir dille eleştiren İsa Akdağ, yaklaşık 13 yıldır süren mağduriyetin sona ermesini istedi. Akdağ, Şanlıurfa halkının onurlu bir yaşam ve kaliteli hizmet beklediğini belirterek, yetkililerin acilen kalıcı bir çözüm üretmemesi durumunda mağduriyetin toplumsal bir yaraya dönüşeceği uyarısında bulundu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
