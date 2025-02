Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: "Model fabrikalarımızın sayısını 16'ya çıkaracağız"

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sanayimizin dijital dönüşümüne rehberlik eden model fabrikalarımızın sayısını 10'a ulaştırdık. Kocaeli, Denizli, Malatya, Tekirdağ, Sakarya ve Trabzon illerinde açılışını gerçekleştireceğimiz yeni merkezlerle bu sayıyı 16'e çıkaracağız. Bugün itibarıyla da uzay teknolojilerinden savunma sanayiye, yapay zekadan raylı sistem teknolojilerine ülkemizin kritik projelerinde görev almak üzere TÜBİTAK çatısı altında 737 yeni çalışma arkadaşımıza yönelik ilana çıkmış durumdayız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından bu yıl "Yeteneğe Dayalı Kalkınma" temasıyla gerçekleştirilen 3. İstanbul İnsan Kaynakları Forumu, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, milletvekilleri, protokol ve STK üyeleri katıldı. Program İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a, Ulusal Staj Programı kapsamında oluşturulan üstün yetenek madalyonu verilirken, personel sayısına oranla en fazla staj imkanı sunan kamu kurumu ödülü ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın oldu. Ödüller, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay tarafından verildi.

"Dünyanın dört bir yanından 214 teknoloji girişimi Türkiye'ye taşınmak için başvuru yaptı"

Programda bir konuşma yapan Bakan Kacır, Ar-Ge teşviklerinden teknopark uygulamalarına, TÜBİTAK desteklerinden KOSGEB programlarına ve girişim sermayesi fonlarına pek çok uygulama ve düzenleme ile gençlerin girişimci ruhunu besleyerek, girişimciliği kariyer inşasında bir alternatif haline getirdiklerini belirtti. Gençlerin doğru yetkinliklerle buluşması kadar önem verdikleri bir diğer başlığın ise kuşkusuz mevcut iş gücünü geleceğin dünyasına güçlü şekilde hazırlamak olduğunu belirten Bakan Kacır, "Özellikle başta yapay zeka olmak üzere yıkıcı teknolojilerin çok boyutlu etkileri; yetkinlik dönüşümünün bizler için tercihten öte zorunluluk olduğunu gösteriyor. Bakınız, araştırmalar ülkemizde halihazırda 7 milyon kişinin yürüttüğü işlerin 2030 yılına kadar yeni nesil teknolojilerin etkisiyle ya tamamen ortadan kalkabileceği ya da farklı niteliklere sahip rollere dönüşeceğini gösteriyor. Ancak gelişen teknolojilere doğru bir bakış açısıyla yaklaşırsak, bünyesinde 9 milyon kişiyi barındıracak yeni iş modelleri oluşturma potansiyeline sahibiz. Özellikle teknolojiyle ilgili alanlarda ortaya çıkacak fırsatları da doğru değerlendirdiğimiz takdirde ilave 2 milyon istihdam oluşturmamız mümkün. İş gücümüzü geleceğin yetkinlikleriyle donatmak adına eğitime ve yeniden beceri kazandırma programlarına yatırım yapmaya devam ediyoruz. Sanayimizin dijital dönüşümüne rehberlik eden model fabrikalarımızın sayısını 10'a ulaştırdık. Kocaeli, Denizli, Malatya, Tekirdağ, Sakarya ve Trabzon illerinde açılışını gerçekleştireceğimiz yeni merkezlerle bu sayıyı 16'e çıkaracağız. Ülke sathına yayılan, bütüncül bir kalkınmayı tüm sektörlerde topyekün bir şekilde hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Tabii üzerinde yaşadığımız bu kıymetli topraklar, kadim tarihi boyunca, ticaretin olduğu kadar bilginin ve yeteneğin de kesişim noktası olmuştur. Tüccarların, zanaatkarların, bilim insanlarının buluşma yeri olan coğrafyamız bu etkiyle büyük medeniyetlerin varlık gösterdiği bir güç sahasına dönüşmüştür. Şimdi, tarihimizden aldığımız ilhamla, Türkiye'yi küresel bir çekim merkezi haline getirmeyi sürdürülebilir kalkınmanın temeli olarak görüyoruz. Dünyanın her yerinden parlak zihinlerin, yenilikçi fikirlerini bu topraklarda geliştirerek önemli ve kritik girişimlere dönüştürmesine imkan sağlayacak Türkiye Tech Visa Programı'nı ilan ettik. Programın ilk 5 ayında dünyanın dört bir yanından 214 teknoloji girişimi Türkiye'ye taşınmak için başvuru yaptı" dedi.

"253 araştırmacıya çalışmalarını ülkemizde sürdürmeleri için destek sağladık"

Türkiye'yi küresel rekabette bir adım daha öne çıkaracak her alandaki yetkinlikleri, yetenekleri geliştirmeye ve verimli şekilde değerlendirmeye devam edeceklerini de belirten Bakan Kacır, "Uluslararası Lider Araştırmacılar Programımız ile alanlarında dünyanın en iyi merkezlerinde deneyim kazanmış yetkin araştırmacıların dünyanın ülkemize gelmelerini teşvik ediyor, bilimsel ve teknolojik çalışmaların bu topraklardan yükselmesini sağlıyoruz. Bugüne kadar program kapsamında, 57'si yabancı olmak üzere toplam 253 araştırmacıya, çalışmalarını ülkemizde sürdürmeleri için destek sağladık. Bizler, potansiyelini harekete geçirmeyi bekleyen tüm girişimcilerimize fırsat ve imkan kapılarını sonuna kadar açmaya devam edeceğiz. Cesaretle atılan her adımın, her bir zihnin ürettiği fikrin destekçisi olmayı; büyük dönüşümlerin önündeki takozları kaldırmayı sürdüreceğiz. Ülkemizi küresel rekabette bir adım daha öne çıkaracak her alandaki yetkinlikleri, yetenekleri geliştirmeye ve verimli şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"TÜBİTAK'ta 737 yeni çalışma arkadaşımıza yönelik ilan açtık"

TÜBİTAK'ta Türkiye için kritik pek çok projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Bakan Kacır, "Sözlerime son verirken 3. İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'nun vesilesiyle paylaşmak istiyorum. Malum Tübitak'ta Türkiye için kritik pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. Bugün itibarıyla da uzay teknolojilerinden savunma sanayiye, yapay zekadan raylı sistem teknolojilerine ülkemizin kritik projelerinde görev almak üzere TÜBİTAK çatısı altında 737 yeni çalışma arkadaşımıza yönelik ilana çıkmış durumdayız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL