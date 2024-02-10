Samsun'un En Kalabalık ve En Küçük Mahalleleri Açıklandı
TÜİK verilerine göre Samsun'un en kalabalık ve en küçük mahalleleri belirlendi. En kalabalık mahalle Atakent, en küçük mahalle ise Alancık oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'un en küçük mahallesinde 11, en kalabalık mahallesinde ise 28 bin 367 kişi yaşıyor.
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Samsun'un nüfusu 1 milyon 377 bin 546. Buna göre Türkiye genelinde bulunan 2 milyon 15 bin 897 Samsunludan 1 milyon 79 bin 50'si Samsun'da yaşarken, 936 bin 847 kişi ise gurbette ikamet ediyor.
En kalabalık mahallesi
Verilere göre Samsun'un en kalabalık mahallesi Atakum ilçesinde bulunan Atakent Mahallesi oldu. Atakent Mahallesi'nde 28 bin 367 kişi yaşıyor. Atakent Mahallesi'ni 28 bin 15 kişi ile Atakum-Yenimahalle, 26 bin 661 kişi ile Atakum-Cumhuriyet Mahallesi, 23 bin 419 kişi ile Atakum-Körfez Mahallesi, 20 bin 953 kişi ile Atakum-Mimarsinan Mahallesi, 19 bin 875 kişi ile Atakum-Esenevler Mahallesi takip ediyor.
Merkez ilçelerden İlkadım'da en kalabalık mahalle 18 bin 876 kişi ile Fevzi Çakmak, Canik'te en kalabalık mahalle 14 bin 512 kişi ile Gaziosmanpaşa, Tekkeköy'de en kalabalık mahalle 13 bin 879 kişi ile 19 Mayıs Mahallesi oldu.
En az kişi yaşayan mahallesi
Samsun'da en az kişinin kayıtlı olduğu Vezirköprü ilçesine bağlı Alancık Mahallesi oldu. Alancık Mahallesi'nde 11 kişi yaşıyor. Alancık'ı 13 kişi ile Vezirköprü-Yarbaşı Mahallesi, 15 kişi ile Havza-Orhaniye Mahallesi, 16'şar kişi ile Kavak-Sıralı Mahallesi ile Havza-Tuzla Mahallesi ve 17 kişi ile Ladik-Arslantaş Mahallesi takip ediyor.
Merkez ilçelerden Atakum'da en az insanın yaşadığı mahalle 107 kişi ile Atakum-Şenyurt Mahallesi, 115 kişi ile Tekkeköy-Yeşilalan Mahallesi, 122 kişi ile İlkadım-Çandır Mahallesi ve 173 kişi ile Canik-Tekkiraz Mahallesi oldu.
2 ilçe arasında 1 kişilik nüfus farkı var
Birbirine çok yakın iki ilçe olan Ladik ve Asarcık arasındaki nüfus farkının sadece '1' kişi olması dikkat çekti. 2023 sayımlarına göre Ladik'in nüfusu 16 bin 907 kişi, Asarcık'ın nüfusu ise 16 bin 906 kişi olarak açıklandı. Samsun'un en küçük ilçesi de 9 bin 145 nüfusu ile Yakakent oldu.
Samsun'un en kalabalık ilçeleri ise sırasıyla şöyle:
İlkadım: 322 bin 228 kişi
Atakum: 245 bin 328 kişi
Bafra: 143 bin 109 kişi
Çarşamba: 141 bin 199 kişi
Canik: 100 bin 40 kişi
Vezirköprü: 90 bin 388 kişi
Terme: 73 bin 120 kişi
Tekkeköy: 58 bin 615 kişi
Havza: 38 bin 824 kişi
19 Mayıs: 27 bin 910 kişi
Kavak: 26 bin 346 kişi
Alaçam: 25 bin 148 kişi
Salıpazarı: 21 bin 243 kişi
Ayvacık: 21 bin 90 kişi
Ladik: 16 bin 907 kişi
Asarcık: 16 bin 906 kişi
Yakakent: 9 bin 145 kişi. - SAMSUN