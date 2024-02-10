Samsun'un En Kalabalık ve En Küçük Mahalleleri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'un en küçük mahallesinde 11, en kalabalık mahallesinde ise 28 bin 367 kişi yaşıyor.

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Samsun'un nüfusu 1 milyon 377 bin 546. Buna göre Türkiye genelinde bulunan 2 milyon 15 bin 897 Samsunludan 1 milyon 79 bin 50'si Samsun'da yaşarken, 936 bin 847 kişi ise gurbette ikamet ediyor.

En kalabalık mahallesi

Verilere göre Samsun'un en kalabalık mahallesi Atakum ilçesinde bulunan Atakent Mahallesi oldu. Atakent Mahallesi'nde 28 bin 367 kişi yaşıyor. Atakent Mahallesi'ni 28 bin 15 kişi ile Atakum-Yenimahalle, 26 bin 661 kişi ile Atakum-Cumhuriyet Mahallesi, 23 bin 419 kişi ile Atakum-Körfez Mahallesi, 20 bin 953 kişi ile Atakum-Mimarsinan Mahallesi, 19 bin 875 kişi ile Atakum-Esenevler Mahallesi takip ediyor.

Merkez ilçelerden İlkadım'da en kalabalık mahalle 18 bin 876 kişi ile Fevzi Çakmak, Canik'te en kalabalık mahalle 14 bin 512 kişi ile Gaziosmanpaşa, Tekkeköy'de en kalabalık mahalle 13 bin 879 kişi ile 19 Mayıs Mahallesi oldu.

En az kişi yaşayan mahallesi

Samsun'da en az kişinin kayıtlı olduğu Vezirköprü ilçesine bağlı Alancık Mahallesi oldu. Alancık Mahallesi'nde 11 kişi yaşıyor. Alancık'ı 13 kişi ile Vezirköprü-Yarbaşı Mahallesi, 15 kişi ile Havza-Orhaniye Mahallesi, 16'şar kişi ile Kavak-Sıralı Mahallesi ile Havza-Tuzla Mahallesi ve 17 kişi ile Ladik-Arslantaş Mahallesi takip ediyor.

Merkez ilçelerden Atakum'da en az insanın yaşadığı mahalle 107 kişi ile Atakum-Şenyurt Mahallesi, 115 kişi ile Tekkeköy-Yeşilalan Mahallesi, 122 kişi ile İlkadım-Çandır Mahallesi ve 173 kişi ile Canik-Tekkiraz Mahallesi oldu.

2 ilçe arasında 1 kişilik nüfus farkı var

Birbirine çok yakın iki ilçe olan Ladik ve Asarcık arasındaki nüfus farkının sadece '1' kişi olması dikkat çekti. 2023 sayımlarına göre Ladik'in nüfusu 16 bin 907 kişi, Asarcık'ın nüfusu ise 16 bin 906 kişi olarak açıklandı. Samsun'un en küçük ilçesi de 9 bin 145 nüfusu ile Yakakent oldu.

Samsun'un en kalabalık ilçeleri ise sırasıyla şöyle:

İlkadım: 322 bin 228 kişi

Atakum: 245 bin 328 kişi

Bafra: 143 bin 109 kişi

Çarşamba: 141 bin 199 kişi

Canik: 100 bin 40 kişi

Vezirköprü: 90 bin 388 kişi

Terme: 73 bin 120 kişi

Tekkeköy: 58 bin 615 kişi

Havza: 38 bin 824 kişi

19 Mayıs: 27 bin 910 kişi

Kavak: 26 bin 346 kişi

Alaçam: 25 bin 148 kişi

Salıpazarı: 21 bin 243 kişi

Ayvacık: 21 bin 90 kişi

Ladik: 16 bin 907 kişi

Asarcık: 16 bin 906 kişi

Yakakent: 9 bin 145 kişi. - SAMSUN