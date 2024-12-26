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Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri'nden Asgari Ücrete Tepki

Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri'nden Asgari Ücrete Tepki
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Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri, 2025 yılı için belirlenen asgari ücretin açlık sınırının altında kalmasına tepki gösterdi. Açıklamada, emeklilerin de insanca yaşayacak bir seviyede aylık alması gerektiği vurgulandı.

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri, 2025 yılı için belirlenen asgari ücrete ilişkin, "Açlık sınırı altında asgari ücret dayatmalarına alışmayacağız. Asgari ücretin altında emekli aylığı dayatmalarına alışmayacağız. Dolaylı dolaysız vergilerle alın terimizin sermayeye peşkeş çekilmesine alışmayacağız" açıklamasını yaptı.

Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri, 2025 yılı için belirlenen asgari ücret miktarına tepki gösterdi. İlkadım ilçesi Süleymaniye Geçidinde yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aralık ayı yeni bir yılı karşılamanın umuduyla geçer. Ancak Türkiye'de her ay olduğu gibi bu ayda umutsuzluk, geleceksizlik, sefalet ve yaşam mücadelesiyle geçiyor. Aralık ayı milyonlarca işçinin ve ailesinin bir yıl boyunca nasıl yaşayacağını belirleyen asgari ücret tespit ayı. Bu yılda asgari ücret gerçekleştiren enflasyonun altında kalarak yüzde 30 oranında arttırılmıştır. Asgari ücretle geçinenler yine açlığa, sefalete mahkum edilmiştir. Diğer yandan yılın ilk günlerinde TÜİK tarafından resmi enflasyon oranı açıklanacaktır. Bir kez daha emekçilerin, emeklilerin yaşam koşullarını yansıtmayan bir enflasyon ve oranı emekçilerin maaşlarına, emeklilerin aylıklarına yansıtılacak zam oranını belirleyecektir. Asgari ücretin açlık sınıfı altında bırakıldığı Türkiye'de emekli aylıkların asgari ücretin dahi çok altında belirleyeceği aşikardır. Bu tespitleri kolaylıkla yapabildiğimiz için iktidarın politikalarını kestirmenin ve bugünden yarının koşulları öngörmenin hiç de zor olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Ancak yıllardır bizlere dayatılan sefalete, açlığa, yoksulluğa alışmayacağımızı bildiriyoruz.

'Asgari ücret insanca yaşayacak bir seviyede belirlenmeli'

Mücadelemiz zam fırtınasının hız kesmeden sürdüğü, emeğe, kölelik dayatıldığı koşullarda tüm emekçilerin emeklilerin ve asgari ücretlilerin insanca yaşayacak bir ücret elde etmesinin mücadelesini hep sürdüreceğiz. Açlık sınırı altında asgari ücret dayatmalarına alışmayacağız. Asgari ücretin altında emekli aylığı dayatmalarına alışmayacağız. Dolaylı dolaysız vergilerle alın terimizin sermayeye peşkeş çekilmesine alışmayacağız. Bugün emeklilerin çok büyük bölümü asgari ücreti dolayısıyla açlık sınırının altında yaşam mücadelesi vermektedir. Milyonlarca emekli açıklanan yeni asgari ücret seviyesinin yarısından daha düşük maaşlarla geçinmek zorunda bırakılacaktır. Şayet asgari ücret insanların kendileri ve ailelerine iyi bir yaşam düzeyi sağlamak için yeterli ve acil bir ücrete işaret ediyorsa emeklerin de kendileri ve ailelerine iyi bir yaşam düzeyi sağlamaya hakkı vardır. Emeklilerin emeklileri bir ülkede belirlenen asgari ücret tutarından daha düşük aylıklara mahkum etmek iktidarın emeklileri yurttaş olarak kabul etmediğini göstermektedir. Asgari ücret insanca yaşayacak bir seviyede belirlenmeli."

Kaynak: ANKA / Yerel
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