Samsun'da Dezenformasyonla Mücadele İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı

Samsun'da, "Dezenformasyonla Mücadele İçin Kurumlar Arası İşbirliği Protokolü" imza töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Uzmanı Ümmühan Yücel, dünya devletlerini tehdit eden risk faktörleri arasında dezenformasyonun ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Dezenformasyonla mücadele eğitimleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü, Samsun Valiliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun Üniversitesi (SAMÜ), Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Valilik toplantı salonunda yapılan imza töreninde konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Kurumlarımızla Dezenformasyonla Mücadele İçin Kurumlar Arası İşbirliği Protokolü'nün Samsunumuza hayırlı olmasını diliyoruz. Yalan haber, bilgi güvenliği kavramına yeni bir boyut kazandırmıştır. Dezenformasyona karşı daha az dirençli olan ve sosyal medyaya en fazla maruz kalan gençlerin farklı öğrenme yöntemlerini bir arada kullanarak bilgilendirmek ve toplumun genelinde nasıl daha sorumlu medya okuyucusu ve sosyal medya kullanıcısı olunacağı konusunda farkındalık uyandırmak, dijital mecrada dezenformasyonla mücadele etmek için imzaladığımız iş birliği protokolünün genel amacıdır. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Dünya devletlerini tehdit eden riskler arasında dezenformasyon ilk sıralarda geliyor"

Yalan haber ve bilgi akışının dünyadaki en büyük sorunların başında geldiğine değinen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Uzmanı Ümmühan Yücel, "Bizim merkezimiz Ağustos 2022 yılında kurulmuş, çiçeği burnunda henüz 2 yılını bile doldurmamış bir merkez. Ancak dezenformasyonla mücadele, ulusal ve uluslararası boyutta mücadele edilmesi gereken çok kıymetli, çok tehlikeli de bir alan oldu. Çünkü yapılan risk analizlerinde, dünya devletlerini tehdit eden riskler sıralamasında ilk sıralarda artık 'dezenformasyon' geliyor. Bir bilginin yanlışlığını ortaya koymuş olsak bile onun yanlışlığının etkisinin hala devam ettiğini görüyoruz. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki, yanlış bilginin yayılma hızı doğru bilginin yayılma hızından kat ve kat daha fazla. Böylesi bir ortamda elbette hem ulusal düzeyde hem uluslararası düzeyde ancak kurumlar arası iş birliğiyle, topyekun bir mücadeleyle bu tehlike karşısında bir başarı sağlanabilir. Bu anlamda kurumlarımızla yapmış olduğumuz bu işbirliği protokollerinin bizim için çok kıymetli olduğunu ifade etmek isterim" diye konuştu.

İmzalanan protokol ile birlikte iş birliği yapılan kurumlardaki gönüllü eğiticilere dezenformasyonla mücadele merkezi uzmanlarınca eğitici eğitimleri verilecek. Bu eğitimleri başarı ile tamamlayan gönüllü eğiticiler de eğitim kurumları başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarda dezenformasyonla mücadele farkındalık eğitimlerini verecek.

Protokolü imzalayan Samsun Valisi Orhan Tavlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebubekir Ayrancı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, protokolün hayırlı uğurlu olmasını diledi. - SAMSUN