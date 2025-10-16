Haberler

Sakız Ağacı Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi Kapsamında Teknik Gezi Düzenlendi

Güncelleme:
Aydın Valiliği'nin desteklediği proje çerçevesinde Didim ve Kuşadası'ndan üreticiler, İzmir'in Çeşme ilçesinde sakız ağacı üretimi hakkında bilgi aldı. Katılımcılar, gen bankası ve uygulama alanlarını ziyaret ederken sakız üretimi yöntemleri hakkında detaylı eğitim aldılar.

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın desteğiyle yürütülen "Sakız Ağacı Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında, Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinden üreticiler Çeşme'yi gezerek sahada incelemelerde bulundu.

"Sakız Ağacı Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" Ege Bölgesi'nde sakız üretiminin artırılması hedefiyle dikkat çekiyor. Proje kapsamında Didim ve Kuşadası'ndan üreticiler ile teknik personel, İzmir'in Çeşme ilçesine düzenlenen teknik geziye katıldı. Geziye, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Armağan Tanrıkulu başkanlık ederken, katılımcılar Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Keçeci rehberliğinde uygulama alanlarını ziyaret etti.

Çeşme'deki gen bankası ve üretici bahçeleri incelendi

Katılımcılar, Çeşme İlçe Meteoroloji Müdürlüğü bahçesinde kurulan sakız ağacı gen bankasında yürütülen çalışmaları yakından inceledi. Ziyaretlerde üreticiler, sakız ağacının toprak ve iklim istekleri, çoğaltma yöntemleri, ürün elde etme ve sakızın pazarlama süreçleri hakkında detaylı bilgi aldı. Havai köklendirme ve çizikleme yöntemleri anlatıldı.

Teknik gezi kapsamında üreticilere, havai köklendirme yöntemi, bakım teknikleri ve çizikleme yöntemiyle sakız elde edilmesi süreçleri uygulamalı olarak gösterildi. Eğitim sırasında sakız ağacının çoğaltılmasında kullanılan doğal ve bilimsel yöntemler, uzmanlar tarafından adım adım uygulandı. Bu sayede üreticiler, hem teorik bilgiye hem de sahada uygulama pratiğine sahip oldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel



