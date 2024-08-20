Sakarya Nehri Kurudu: Çiftçiler Mağdur, Balıklar Öldü

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden geçen Sakarya Nehri'nin bazı bölümlerinin kuruması nedeniyle tarlalardaki ürünler susuzluktan kururken, nehir içindeki balıklar da öldü. İyi Parti Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Toptaş, "Devlet Su İşleri'nin bölgede denetimlerini artırarak derin kuyuların sınırlandırılması, açılan derin kuyulardan sulamanın kısıtlanması, nehre uzun mesafede su kullanımının önlenmesi gerekmektedir" dedi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden geçen Sakarya Nehri'nin kurumasıyla çiftçiler mağdur oldu. Susuzluktan tarladaki ürünler kururken, nehir içindeki balıklar da öldü. İYİ Parti Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Toptaş, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Nehir içindeki binlerce balık öldü"

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde doğup Sivrihisar ilçemiz hudutlarından geçen Sakarya Nehri'nin kuruması nedeniyle sulu tarım yapan kırsal mahallelerimizde büyük zararlar oluşmuştur. Bölgemizde son 50 yılın en sıcak yazının geçmesi ile su tüketiminin fazla olması, bölgede sayısız derin kuyuların açılması, sulama alanlarının genişlemesi ve adaletsiz su dağıtımı neticesinde Sakarya Nehri ilçemiz sınırlarında kurumuştur. Sakarya Nehri'nin kuruması ile birlikte sulu tarım yapan ilçemiz kırsal mahallelerinde mısır, ayçiçeği ve kabak çekirdeği ürünleri kurumuş olup çiftçilerimiz büyük zarar görmüştür. Ayrıca nehir içindeki binlerce balık ve su hayvanlarının ölmesi vicdanları sızlatmıştır.

"Ülke tarımına yapılan büyük kötülük"

?Çiftçilerimizin alın teri ve geçim kaynağı olan bu ürünlerin kuruyarak yok olması hem çiftçimize hem ülke tarımına ve ekonomisine yapılan en büyük kötülüktür. Devlet Su İşleri'nin bölgede denetimlerini artırarak derin kuyuların sınırlandırılması, açılan derin kuyulardan sulamanın kısıtlanması, nehre uzun mesafede su kullanımının önlenmesi ve nehir suyunun sadece Çifteler mahallelerinin değil diğer ilçelerin kırsallarının da adaletli şekilde kullanımını sağlanarak çiftçilerin mağduriyeti giderilmelidir."