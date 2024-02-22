Sakarya'da Jandarma Resim Yarışmasında Birinci Olan Öğrencilere Hediyeler Verildi

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından düzenlenen 'Cumhuriyet, Güvenlik ve Jandarma' resim yarışmasında Sakarya'da birinci olan öğrenciler hediyelerini törenle aldı.

Cumhuriyetimizin 100. yılında Jandarma Genel Komutanlığının görev ve etkinliklerine dikkat çekmek maksadıyla ülke çapında 'Cumhuriyet, Güvenlik ve Jandarma' temalı resim yarışması neticelendi. Bu çerçevede Sakarya'da dereceye giren öğrencilere Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderilen hediyeleri Sakarya İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından verildi. Yarışmada Hendek Devlet Bahçeli Fen Lisesi öğrencisi Tuana Yaren Tezer, Hendek Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Rüzgar Ersöz ve Serdivan Zübeyde Hanım Ortaokulu öğrencisi Duru Kahya birinci oldu. - SAKARYA