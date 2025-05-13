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Sağlık ve Turizm Bakanlıkları Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Sağlık ve Turizm Bakanlıkları Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, uluslararası sağlık turizmini geliştirmek adına iş birliği protokolü imzaladı. Sağlık Bakanı, protokolün, Türkiye'nin sağlık turizmi alanındaki etkinliğini artırmayı hedeflediğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında Uluslararası Sağlık Turizmi Alanında İş Birliği Protokolü imzalandı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Uluslararası Sağlık Turizmi Alanında İş Birliği Protokolü imzaladığını duyurdu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile Uluslararası Sağlık Turizmi Alanında İş Birliği Protokolü'nü imza altına aldık. Güçlü sağlık altyapımız, nitelikli insan gücümüz ve üstün turizm kapasitemizle uluslararası sağlık turizmi faaliyetlerimizi çok daha ileriye taşımaya kararlıyız. Bakanlığımızın bünyesindeki Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğiyle yürütülecek tanıtım faaliyetleri aracılığıyla sağlık turizmi alanında ciddi bir atılım yapmayı planlıyoruz. 'HealthTürkiye' hamlemizin nişanesi olacak ve uluslararası sağlık hizmetlerinde etkinliğimizi daha da artıracak işlere imza atmayı hedefliyoruz. Protokolümüzün ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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