Sabah namazında 10 bin kişiye tirit ikramı

Şanlıurfa'da Mevlidi Nebi Haftası nedeniyle sabah namazı sonrası yaklaşık 10 bin kişiye etli tirit ikram edildi.

Şanlıurfa'da Hz. İbrahim'den kalan bir gelenek olduğuna inanılan tirit ikramı geleneği bu yıl da devam etti. Haliliye Belediyesi, sabah namazı için Sanayi Camii olarak da adlandırılan Hz. İbrahim Peygamber Camii'ne gelenlere tirit ikram etti. Sabah namazını kılan binlerce vatandaş, sıraya girerek tiritlerini aldı. Geleneği önemsediklerini ve çok güzel olduğunu söyleyen vatandaşlar, tirit yedikten sonra iş yerlerinin yolunu tuttu.

Tirit ikramının ardından bir açıklama yapan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Bizler her yıl Haliliye Belediyesi olarak il ve ilçe müftülüğümüzle birlikte Mevlidi Nebi Haftası nedeniyle geleneksel olarak yaklaşık 10 bin kişilik bir tirit ikramında bulunuyoruz. Namazda ve duada buluşuyoruz. Bu mahiyette yine ikram mahiyetinde cem olmak, buluşma mahiyetinde de burada bir tirit ikramımız oluyor. Allah'a hamdolsun bunu geleneksel hale getirdik. Burada kardeşlerimizle bir arada oluyoruz. Allah devletimizin de gücünü daim eylesin" dedi.

"Şanlıurfa bolluğun, bereketin, Hazreti İbrahim'in şehri"

Şanlıurfa'nın köklü ve kadim bir şehir olduğunu ifade eden Canpolat, "Şanlıurfa tarihi olan bir şehir ve peygamberler şehri, Hazreti İbrahim'in şehri, bolluğun, bereketin, bolluğun daim olduğu bir şehir. Bunun da yine vesilesi olarak Mevlidi Nebi Haftası'nda bizler de klasik, dedelerimizden bizlere yadigar kalan tirit ikramıyla birlikte vatandaşlarımıza ikramlarda bulunuyoruz. Mutluyuz, sevinçliyiz. İnşallah bu gelenek gelecek nesillerle birlikte devam edecektir inşallah" şeklinde konuştu.

Sabah namazında cemaatle buluştuklarını söyleyen Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan, "Allah-u Teala, İbrahim Aleyhiselamın bereketini ve cömertliğini bu şehre miras olarak bırakmış. Günümüzde de böyle devam ediyor. Mevlidi Nebi Haftası'nda Haliliye Belediyemiz tirit ikramı yapıyor. Yaklaşık 10 bin kişiye tirit ikramı yapılıyor. Bu sayede biz hem bu tirit ikramına icabet etmek hem de bu vesileyle bu camimizde sabah buluşması yapmak için buraya kadar geldik. Sabah namazından önce de cemaatimizle sohbette bulunduk" dedi.

İlk defa böyle bir etkinliğe katıldığını söyleyen Haliliye İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım ise, "Rabbimize hamdolsun. Ben ilk defa böyle bir etkinliğe katılıyorum. Burada insanların sabah namazından itibaren böyle sevgiyle, coşarak buraya geldiklerine şahit oldum. Cenab-ı Hakk burada bu geleneği kıyamete kadar devam ettirmeyi nasip eylesin" diye konuştu. - ŞANLIURFA