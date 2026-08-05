50 Yıllık Saat Tamircisi: Meslek Tükeniyor, Küçük Esnafa Destek Şart

Eskişehir'de yaklaşık 50 yıldır saat tamirciliği yapan Muzaffer Yürütücü, akıllı saatlerin yaygınlaşması, internet satışlarının artması ve çırak yetişmemesinden dolayı mesleğin zor günler geçirdiğini dile getirdi.

Saat tamircisi Muzaffer Yürütücü, saat tamirciliğini dede mesleği olarak 90 yıllık dükkanda sürdürüyor. Üçüncü kuşak olarak hizmet veren usta Yürütücü, sektörün yıllar içindeki dönüşümünü anlattı. Elektronik cihazların ve akıllı saatlerin yaygınlaşmasıyla mekanik saatlere olan ilginin neredeyse bittiğini belirten Yürütücü, kalitesiz ve kısa ömürlü ürünlerin piyasada yaygın hale geldiğini ifade etti.

"Dijital ve akıllı saatlerle beraber tamir işi düşüş yaşadı, kullanım azaldı"

Tüketicilerin uzun ömürlü kalite yerine geçici ürünlere yöneldiğini ve mekanik saatlerin yerini daha az dayanıklı pilli saatlerin aldığını belirten saat tamircisi Muzaffer Yürütücü, "Mekanik saat üretimi artık çok az ve fiyatları da oldukça yüksek. İnsanların alım gücü kısıtlı olduğu için daha çok bijuteri tarzı, ucuz ve çabuk bozulan saatlere yöneliyorlar. Dijital ve akıllı saatlerle beraber tamir işi düşüş yaşadı, kullanım azaldı. İnsanlar çocuklarını takip etmek için, yetişkinler ise mesleki uygunluk açısından akıllı saatleri tercih ediyor. Eskiden biz bir saati tamir ederek yıllarca çalıştırabilirdik. Şimdi firmaların '3-5 yıl kullanılsın, yenisi alınsın' mantığı yüzünden hem dayanıklılık hem de parça anlamında tamir şansımız bitti. Maalesef mesleğimiz sadece pil ve kordon değiştirmekten ibaret hale geldi. Bizim yaş grubumuzdan sonra da bu işi yapacak, geriden gelen bir çırak ya da kalfa yok. Sabır ve zaman gerektiren bu mesleğe gençler artık ilgi göstermiyor" dedi.

"İnternet bizim en büyük rakibimiz"

Gelişen teknolojinin yanı sıra e-ticaretin de küçük esnafı derinden etkilediğinin altını çizen Yürütücü, internet satıcılarının yerel esnafa göre daha masrafsız çalıştığını belirterek, "İnternet bizim en büyük rakibimiz. Biz burada kira ve vergi gibi masraflarla daha çok uğraşırken, aynı zamanda müşterimizle yüz yüze muhatap olarak tüm sorumluluğu üstleniyoruz. İnternetteki satıcının böyle dertleri yok. İnsanlar haklı olarak ucuz olana yöneliyor ancak bu durum bizim gibi küçük esnafın her geçen yıl biraz daha kaybolmasına neden oluyor" diye konuştu.

"Küçük esnafa destek olalım"

Yürütücü, tamir fiyatlarında belli bir standart olmadığını, harcanan emeğe, kullanılan malzemeye ve saatin kalitesine göre işçilik ücretinin değiştiğini dile getirdi. Vatandaşlara çağrıda bulunan saat tamircisi Muzaffer Yürütücü, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanların öncelikle küçük esnafı korumasını tercih ederim. Ben de bir müşteri olarak alışverişlerimde küçük esnafa gidiyorum. Eğer aradığım imkanı orada bulamazsam AVM'lere veya büyük mağazalara bakarım. Herkesi küçük esnafa destek olmaya davet ediyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı