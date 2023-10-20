Rektör Özölçer'den birimlere ziyaret

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri MYO, Zonguldak MYO ve Mühendislik Fakültesini ziyaret ederek kan bağışı organizasyonlarına katıldı ve incelemelerde bulundu.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri MYO, Zonguldak MYO ve Mühendislik Fakültesini ziyaret ederek kan bağışı organizasyonlarına katıldı ve incelemelerde bulundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda (MYO) ZBEÜ ve Zonguldak Türk Kızılayı iş birliğinde düzenlenen kan bağışı organizasyonuna katıldı. Etkinlikte Rektör Özölçer'e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Sibel Koçak ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Yılmaz Can eşlik etti. Organizasyona yoğun ilgi gösteren akademik ve idari personel ile öğrenciler, kan bağışında bulundu.

Etkinliğin ardından Rektör Özölçer Zonguldak MYO'yu ziyaret etti. Ziyaret esnasında Rektör Özölçer'e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Zonguldak MYO Müdürü Prof. Dr. Adnan Topuz ve akademisyenler eşlik etti. Zonguldak MYO'da devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Rektör Özölçer, yapılması planlanan faaliyetler hakkında istişarede bulundu. Rektör Özölçer, Zonguldak MYO sonrasında Mühendislik Fakültesinde ZBEÜ ve Zonguldak Türk Kızılayı iş birliğinde gerçekleştirilen kan bağışı organizasyonuna katıldı. Etkinlikte Rektör Özölçer'e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamit Aydın, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Gürbüz eşlik etti. Akademik ve idari personel ile öğrencilerin yoğun ilgi göstererek kan bağışında bulunduğu etkinlikte konuşan Rektör Özölçer, kan vermenin hayati önemine değinerek ZBEÜ olarak kan verme farkındalığını geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı. - ZONGULDAK