Regaip Kandili'nde Kahramanmaraş Abdülhamit Han Camii Doldu Taştı

Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandil gecesinde Kahramanmaraş Abdülhamit Han Camii doldu taştı.

İslam dininde üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde vatandaşlar yatsı namazında camilerde buluştu. Türkiye'nin en büyük camileri arasında yer alan Abdülhamit Han Camii'ne müminler akın ederek kandil gecesini idrak etti. Yatsı namazı sonrası 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler ve tüm müminler için dualar edildi.

Cami, 6 Şubat depremleri sonrası hasar almış yapılan tadilatın ardından yeniden ibadete açılmıştı. - KAHRAMANMARAŞ