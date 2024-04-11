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Ramazan Bayramı'nda Vıaland'da Çocuklar Eğlendi

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Ramazan Bayramı'nda harçlıklarını alan küçük çocuklar Vıaland'a akın etti. Havanın da güzel olmasıyla birlikte yoğun bir kalabalığın oluştuğu Vıaland'da küçük çocukların eğlencesi ortaya keyifli görüntüler çıkardı.

Ramazan Bayramı'nda büyüklerinden harçlıklarını alan çocuklar Eyüpsultan'da bulunan Vıaland'a akın etti. Burada bulunan eğlence alanlarında bayramın keyfini çıkaran çocuklar aile büyükleri ile beraber keyifli anlar yaşadı. Eğlence alanında bulunan farklı türden oyun alanlarını kullanan küçük çocuklar kimi zaman korkudan, kimi zaman ise sevinçten çığlık attı. Küçük çocuklar kadar gençlerde oyun alanlarının keyfini çıkaranlar arasındaydı. Aile bireyleri ise güvenlikleri için çocuklarını yalnız bırakmazken, onların keyiflerine de ortak oldu.

Farklı illerden aileler çocuklarını Vıaland'a getirdi

Vıaland'a Bursa'dan geldiklerini belirten Kamil ve Muhammet Eymen kardeşler, "Burayı çok güzel bulduk. İlk kez geldik buraya daha yeni bineceğiz" dedi.

Nehir ve Göktürk kardeşler ise, 'Buraya Kırıkkale'den geldik. Çok eğleniyoruz' diyerek alanda bulunan oyuncaklara binmekten korkmadıklarını söylediler.

Oyun alanlarının bulunduğu yerde dans ederek keyifli vakitler geçiren Nehir Taşkın, "Dans etmeyi kendim öğrendim. Sakarya'dan geldim. Burası çok güzel. Daha önce de geldim. Annemler çay içiyor bizde geziyoruz. Şu anda atlı karıncaya bindim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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