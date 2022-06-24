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Ralli tutkusu askerde de devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ralli tutkusu askerde de devam ediyor

Genç rallici Azizhan Kaya otomobil sporlarına olan tutkusu, askerde olmasına rağmen komutanlarının desteği ile devam ediyor.

Genç rallici Azizhan Kaya otomobil sporlarına olan tutkusu, askerde olmasına rağmen komutanlarının desteği ile devam ediyor.

Vatani görevini yapmak için Burdur'da birliğine teslim olan Azizhan Kaya komutanlarının izni ile geçen hafta sonu gerçekleşen Türkiye pist şampiyonasına katılarak güzel bir dereceye imza attı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyon'unun düzenlediği şampiyonanın ilk etabında daha hızlı arabalara ve lastiklere sahip olan pilotlara rağmen yarışın ilk bölümünde 4'üncü pozisyonda, ikinci bölümünde ise 5'inci pozisyonda bitirdi.

Vatani görevini yaptığı 58'inci Komando Alayı'ndaki komutanlarına teşekkür eden Azizhan Kaya, Safari Motorsport ekibi olarak bir sonraki etapta ilk üçte olmayı hedeflediklerini söyledi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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