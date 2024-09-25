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Proje Yazma Döngüsü Eğitimi Çaycuma'da Başladı

Proje Yazma Döngüsü Eğitimi Çaycuma'da Başladı
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Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen eğitim programı, Çaycuma'da 48 kamu personelinin katılımıyla başladı. Eğitim, yerel yönetimlerin kalkınma potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından organize edilen "Proje Yazma Döngüsü Eğitimi", Çaycuma'da görev yapan 48 personelin katılımıyla başladı.

Eğitim, yerel yönetim ve kamu personelinin proje yazımı konusunda yetkinlik kazanmasını hedefliyor. İlçenin geleceği için önemli bir adım olan bu program, bölgenin kalkınma potansiyelini artırmaya yönelik projelerin hayata geçirilmesine katkı sunacak. Eğitimin açılışına katılan Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, katılımcılara ve uzmanlara teşekkürlerini ileterek, bu tür eğitimlerin ilçenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Kaya, "Bu eğitimlerle ilçemizin kalkınma potansiyelini daha ileriye taşıyacağız. Üreteceğimiz projeler, ilçemize değer katacak ve yerel kalkınmayı hızlandıracaktır" dedi.

Proje Yazma Döngüsü Eğitimi, katılımcıların proje döngüsü yönetimi konusunda bilgi birikimini artırmayı ve bu alanda farkındalık kazandırmayı amaçlıyor. Eğitim programı süresince katılımcılar, proje tasarımı, uygulama stratejileri ve yönetim süreçleri hakkında kapsamlı bilgi edinecekler. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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