Posof'ta Mevlidi Nebi Haftası programları devam ediyor

Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen Mevlidi Nebi Haftası etkinliği beğeni topladı.

Posof İlkokulu salonunda yapılan program saygı duruşu ve okunan istiklal marşından sonra öğrenci tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti ile program başladı.

Posof müftü vekili tarafından günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmasını yaptı. Sinevizyon gösterisinden sonra öğrenciler tarafından İngilizce, Arapça ve Türkçe ilahiler okundu. Gün ile ilgili şiirlerin okunmasından sonra Hz. Ömer'in Müslüman oluşu ile ilgi tiyatro gösterisi yapıldı.

Programın sonunda Peygamberimizin iman ve istikameti konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. - ARDAHAN