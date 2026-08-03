Petrol fiyatları Trump’ın İran açıklamalarıyla düştü

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşma umudu olduğu gerekçesiyle yeni ve kapsamlı saldırıları iptal ettiğini duyurmasının ardından düştü.

Hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yeni saldırıların durdurulduğunu ve bir anlaşmanın "ana hatları üzerinde uzlaşıldığını" açıklamasının ardından petrol fiyatları son üç haftanın en düşük seviyesine geriledi. ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları, yatırımcılar arasında Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güzergahının yeniden açılabileceği yönündeki umutları artırdı. Brent petrolün fiyatı, pazartesi günü yaklaşık yüzde 6 düşerek 83 doların altına indi.

Petrol fiyatları, son haftalarda dalgalı bir seyir izledi. ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşta gerilimin yükselmesi fiyatları artırırken, barış görüşmelerine ilişkin ümit vadeden açıklamalar, fiyatların gerilemesine yol açmıştı.

ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden başlaması ve Umman çevresindeki bazı tankerlere yönelik saldırıların güvenlik endişelerini artırması sonrasında petrol fiyatları, geçtiğimiz ay yüzde 20'den fazla yükselmişti.

ABD Başkanı Trump, hafta sonu sosyal medyada yaptığı paylaşımda Orta Doğu'daki müttefiklerin beş aydır devam eden savaşı sona erdirecek bir anlaşmanın "ana hatları" üzerinde uzlaşı sağlandığını öne sürmüştü. Trump, şekillenmekte olan anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve ABD'nin İran'ın nükleer programına ilişkin kaygılarının giderilmesini kapsayacağını söylemişti.

İran, pazartesi günü ABD ile devam eden herhangi bir görüşmne bulunmadığını ve toplantı planlanmadığını açıkladı. Bu durum ABD'nin İran'a saldırıları durdurma gerekçesiyle çelişen bir durum ortaya çıkardı.

İran, çatışmalar sırasında Hürmüz Boğazı'ndan kendi izni olmadan geçmeye çalışan gemilere saldırılar düzenlemiş, ABD ise Hürmüz Boğazı'nda İran ile bağlantılı gemilere yeniden abluka uygulamaya başlamıştı.

İran'daki savaş deniz trafiğini büyük ölçüde durdurmadan önce dünya petrol ve doğal gazının yaklaşık beşte biri, Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı